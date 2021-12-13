Continua il lavoro di ricerca di personale da parte dei vertici dell’Azienda sanitaria provinciale. Da anni le strutture ospedaliere (e non solo) presenti nel territorio risultano gravemente carenti proprio di medici e sanitari

Due medici pronti a prendere servizio – anche se con rapporto di lavoro libero-professionale – nel Dipartimento di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia, mentre per il Dipartimento di Psichiatria, l’Azienda sanitaria provinciale ha dato il via libera – tramite apposita delibera licenziata pochi giorni addietro dall’attuale commissario straordinario dell’Asp Maria Bernardi – alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato, per un periodo di sei mesi prorogabili, di un posto da dirigente medico nel suddetto dipartimento dell’Asp, al fine di disporre – si legge nella delibera commissariale – «all’interno dell’Azienda di uno strumento di reclutamento flessibile per la copertura dell’essenziale figura professionale». [Continua in basso]

Costante ricerca di personale

I vertici di Palazzo ex Inam di via Dante Alighieri, dunque, continuano nel loro lavoro di reperimento e ricerca di personale medico-sanitario (attraverso la continua pubblicazione di appositi bandi anche perché tanti nel recente passato non hanno dato risposte positive) da inserire nelle strutture ospedaliere presenti nel territorio provinciale vibonese. Ospedali e strutture sanitarie – come è purtroppo noto – oramai da anni fanno i conti proprio con la carenza di personale dipendente. Problema, questo, che inevitabilmente costringe quei pochi medici in servizio a fare turni di lavoro decisamente impossibili pur di garantire alla collettività la continuità del servizio. E con loro anche infermieri, operatori socio-sanitari, personale di servizio. Tutti, insomma, “obbligati” a svolgere ore di straordinario pur di evitare di lasciare i turni scoperti.

Medici al Dipartimento di Ortopedia

Come detto, però, a breve due nuovi medici saranno temporaneamente chiamati all’interno del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, dopo che lo scorso 13 novembre l’Azienda sanitaria provinciale ha deciso di riaprire i termini per l’indizione di un ulteriore avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali da attribuire nella disciplina di Ortopedia, considerato che – si legge nella delibera del commissario straordinario che formalizza il conferimento degli incarichi – «attraverso la procedura inizialmente bandita non è stato possibile reclutare alcun professionista». Il 25 novembre, poi, sempre l’Asp ha provveduto a formare la commissione esaminatrice per la valutazione dei curricula e dei titoli professionali posseduti dai rispettivi candidati alla selezione. Lo scorso 1 dicembre, infine, la commissione ha trasmesso il verbale riferito all’avviso pubblico in questione e, dunque, l’Asp – ancora attraverso apposita delibera del commissario straordinario Maria Bernardi – ha potuto conferire l’incarico di collaborazione di natura libero-professionale, della durata di sei mesi, eventualmente prorogabili per altri sei, per un totale di venti ore settimanali, ai due sanitari risultati idonei.