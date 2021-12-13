Tutti gli articoli di Sanità
Due medici pronti a prendere servizio – anche se con rapporto di lavoro libero-professionale – nel Dipartimento di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia, mentre per il Dipartimento di Psichiatria, l’Azienda sanitaria provinciale ha dato il via libera – tramite apposita delibera licenziata pochi giorni addietro dall’attuale commissario straordinario dell’Asp Maria Bernardi – alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato, per un periodo di sei mesi prorogabili, di un posto da dirigente medico nel suddetto dipartimento dell’Asp, al fine di disporre – si legge nella delibera commissariale – «all’interno dell’Azienda di uno strumento di reclutamento flessibile per la copertura dell’essenziale figura professionale». [Continua in basso]
Costante ricerca di personale
I vertici di Palazzo ex Inam di via Dante Alighieri, dunque, continuano nel loro lavoro di reperimento e ricerca di personale medico-sanitario (attraverso la continua pubblicazione di appositi bandi anche perché tanti nel recente passato non hanno dato risposte positive) da inserire nelle strutture ospedaliere presenti nel territorio provinciale vibonese. Ospedali e strutture sanitarie – come è purtroppo noto – oramai da anni fanno i conti proprio con la carenza di personale dipendente. Problema, questo, che inevitabilmente costringe quei pochi medici in servizio a fare turni di lavoro decisamente impossibili pur di garantire alla collettività la continuità del servizio. E con loro anche infermieri, operatori socio-sanitari, personale di servizio. Tutti, insomma, “obbligati” a svolgere ore di straordinario pur di evitare di lasciare i turni scoperti.
Medici al Dipartimento di Ortopedia
Come detto, però, a breve due nuovi medici saranno temporaneamente chiamati all’interno del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, dopo che lo scorso 13 novembre l’Azienda sanitaria provinciale ha deciso di riaprire i termini per l’indizione di un ulteriore avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali da attribuire nella disciplina di Ortopedia, considerato che – si legge nella delibera del commissario straordinario che formalizza il conferimento degli incarichi – «attraverso la procedura inizialmente bandita non è stato possibile reclutare alcun professionista». Il 25 novembre, poi, sempre l’Asp ha provveduto a formare la commissione esaminatrice per la valutazione dei curricula e dei titoli professionali posseduti dai rispettivi candidati alla selezione. Lo scorso 1 dicembre, infine, la commissione ha trasmesso il verbale riferito all’avviso pubblico in questione e, dunque, l’Asp – ancora attraverso apposita delibera del commissario straordinario Maria Bernardi – ha potuto conferire l’incarico di collaborazione di natura libero-professionale, della durata di sei mesi, eventualmente prorogabili per altri sei, per un totale di venti ore settimanali, ai due sanitari risultati idonei.