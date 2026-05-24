Decine di medici e operatori sanitari in campo per l’iniziativa dell’associazione oncologica che ringrazia specialisti e istituzioni per una partecipazione definita straordinaria

Si è conclusa con una partecipazione ampia la giornata dedicata agli screening gratuiti organizzata dall’Associazione Oncologica Sole di Speranza Pizzo, iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione che ha richiamato numerosi cittadini, anche dai paesi limitrofi, confermando l’attenzione del territorio verso i temi della salute e dei controlli tempestivi.

Per l’associazione è stata «una giornata intensa, vissuta all’insegna della solidarietà, della prevenzione e dell’umanità, resa possibile grazie alla collaborazione e al grande cuore degli specialisti che, con professionalità, sensibilità e spirito di servizio, hanno donato il proprio tempo ai cittadini».

La risposta della comunità

La massiccia partecipazione registrata durante la giornata viene letta dall’associazione come un segnale importante di fiducia e responsabilità: «Come sempre, la giornata ha registrato grandi numeri e una partecipazione straordinaria, confermando ancora una volta quanto il territorio sia sensibile ai temi della prevenzione e della salute».

Un’adesione che, nelle parole dell’associazione, rafforza il senso dell’iniziativa: «Questo rappresenta per noi il segnale più forte: la comunità comprende quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute attraverso controlli e screening tempestivi». Numerosi cittadini hanno aderito agli screening gratuiti «con fiducia e senso di responsabilità», dando valore a una giornata costruita sulla prevenzione, sull’informazione e sulla vicinanza alle persone.

Il contributo degli specialisti

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli specialisti e agli operatori che hanno reso possibile l’iniziativa: la Alessia Lico, dietista nutrizionista; Vincenza Silvana Calabretta, dermatologa e venereologa; Danilo Cafaro, chirurgo colo-proctologo; Giuseppe Ascoli, nefrologo; Rita Maria Aracri, ostetrica; Maria Antonia Bruzzano, amministrativa; Attilio Bartalotta e Moreno Ceravolo, infermieri professionali; Simone Monteleone, medico chirurgo; Ilenia Famà, ginecologa; Cino Bilotta, cardiologo e medico dello sport, direttore del Centro medicina dello sport Coni-Fmsi; Vincenzo Pagnotta, medico di medicina generale; Pamela Ciambrone, psicologa psicoterapeuta.

A tutti loro l’associazione ha espresso «la più sincera gratitudine per la cura, l’attenzione e la straordinaria sensibilità dimostrata nei confronti di ogni paziente, accogliendo ciascuno con professionalità, umanità e spirito di ascolto». Un pensiero è stato rivolto anche a Roberta Pino, specialista in Medicina traslazionale, e a Giulio Caridà, oncologo ed ematologo, che per improrogabili impegni lavorativi non hanno potuto prendere parte all’evento, ma «restano costantemente vicini alle attività e ai progetti» dell’associazione.

I ringraziamenti alle istituzioni e alla rete sanitaria

L’Associazione Oncologica Sole di Speranza Pizzo ha ringraziato il commissario dell’Asp di Vibo, Vittorio Sestito «per la concreta disponibilità, la vicinanza e l’attenzione dimostrate nei confronti dell’iniziativa dedicata al territorio». Un plauso è stato rivolto anche a Antonino Morabito Loprete, responsabile del Centro screening oncologici dell’Asp, per «la costante presenza, la grande professionalità, l’umanità e il prezioso supporto organizzativo offerto con instancabile dedizione».

Nella nota vengono citati anche il Francesco Andreacchi, responsabile della Struttura di Pizzo e dirigente medico, Maria Dolores Passanti, direttrice del Distretto sanitario unico di Vibo, Antonella Ascoli della Direzione sanitaria ospedaliera e Alfredo Buffone, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate. Un riconoscimento speciale è stato rivolto inoltre all’infermiera specializzata Carmela Gaglioti, «per il fondamentale aiuto e l’affiancamento costante durante tutta l’organizzazione», e all’infermiera Rosanna Caridà, «per la premura e la disponibilità, come sempre».

Solidarietà e sostegno ai progetti

Il ringraziamento dell’associazione si è esteso anche al sindaco di Pizzo Sergio Pititto, alla dott.ssa De Fina, al dott. Vincenzo Pagnotta e a Stella Grillo, presidente Avis Pizzo, per «il continuo e costante sostegno, per la sensibilità istituzionale e per la vicinanza concreta» alle attività dell’associazione.

Un grazie è stato rivolto alla Lory Volley, alle scuole primarie di Pizzo, al dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti, ai docenti e ai genitori per le donazioni devolute all’associazione, così come a quanti hanno aderito all’iniziativa dei "Biscotti solidali", «dimostrando ancora una volta quanto la solidarietà possa trasformarsi in speranza concreta».

Per l’Associazione Oncologica Sole di Speranza Pizzo, il risultato della giornata conferma il valore di un percorso condiviso: «Tutto questo è stato possibile grazie alla sensibilità, all’altruismo e al sostegno di quanti credono nei nostri progetti e continuano a camminare al nostro fianco». E ancora: «La prevenzione salva la vita, ma sono le persone, con il loro impegno, la loro professionalità e il loro cuore, a rendere possibile ogni piccolo grande traguardo».

L’associazione continuerà «con determinazione e amore per il territorio» a promuovere iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e al sostegno delle persone più fragili, «nella convinzione che insieme si possa davvero fare la differenza».