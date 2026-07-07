Attivi telefono ed e-mail, mentre per gli esami al seno è disponibile anche la procedura di registrazione online. Ecco sedi, giorni e orari del servizio

L'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia aggiorna e integra le modalità di prenotazione per gli screening oncologici, introducendo procedure pensate per rendere più semplice l'accesso ai programmi di prevenzione. Le novità riguardano lo screening mammografico, ma interessano anche lo screening del colon-retto e gli screening citologici, ovvero Pap test e HPV test.

Il Centro Screening Oncologici dell'Asp, coordinato dal responsabile organizzativo Antonino Morabito Loprete, mette a disposizione dei cittadini diversi canali per effettuare la prenotazione degli esami. Per lo screening mammografico è possibile utilizzare la procedura online dedicata, mentre per tutti gli screening resta disponibile anche la prenotazione telefonica attraverso il Call Center.

I numeri da contattare sono 0963 962655, 0963 962196 e 0963 962660. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e, nelle giornate di martedì e giovedì, anche nella fascia pomeridiana dalle 15.30 alle 17.30.

In alternativa è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail screeningoncologicovv@aspvv.it, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, esame richiesto, indirizzo di residenza, eventuale domicilio, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Le sedi dello screening mammografico

L'Asp ha inoltre confermato il calendario delle sedute dedicate allo screening mammografico, tutte accessibili previa prenotazione.

Ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia : martedì e giovedì dalle 14.30 alle 19.30, con 15 mammografie per ciascuna seduta.

: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 19.30, con 15 mammografie per ciascuna seduta. Ospedale di Tropea : venerdì dalle 14.30 alle 17.30, con 9 mammografie disponibili.

: venerdì dalle 14.30 alle 17.30, con 9 mammografie disponibili. Ospedale di Serra San Bruno: mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, con 9 mammografie disponibili.

Nel complesso il programma garantisce 48 screening mammografici ogni settimana, distribuiti nei tre presidi ospedalieri della provincia.

La segreteria del Centro Screening Oncologici ha sede a Vibo Valentia, in viale Giacomo Matteotti, all'interno di Palazzo Rosano, ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con apertura pomeridiana il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

L'aggiornamento delle modalità di prenotazione punta a rendere più agevole l'accesso ai percorsi di prevenzione, favorendo la diagnosi precoce attraverso i programmi di screening promossi dall'Azienda sanitaria provinciale.