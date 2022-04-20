Il grazie del sindaco Alfredo Barillari a tutto il personale impiegato che «ha dimostrato di essere all’altezza della sfida pandemica»

«A distanza di un anno dall’inaugurazione, il Centro vaccinale di Serra San Bruno chiuderà per trasferire il servizio di vaccinazione anti-Covid presso i locali dell’Asp del consultorio (zona Calvario)». Lo ricorda il sindaco della città della Certosa Alfredo Barillari. «In questi lunghi mesi di pandemia – aggiunge il primo cittadino – il nostro Centro vaccinale è stato tra i primi ad aprire in tutta la regione ed è diventato un punto di riferimento di buona sanità pubblica per decine di migliaia di cittadini provenienti da diverse parti della Calabria. Un centro di eccellenza che con grande impegno, fin dal primo giorno di lavoro, insieme all’Asp, abbiamo provato a valorizzare nel migliore dei modi, dando prova che, anche nei momenti più difficili, la nostra comunità non è seconda a nessuno. Serra – dice infine il sindaco Alfredo Barillari – ha dimostrato di essere all’altezza della sfida pandemica, con lo sforzo di medici, di infermieri, di volontari, della protezione civile e di operatori amministrativi che hanno lavorato in prima linea nella battaglia contro il virus. A tutti loro, grazie»