<p>E’ stato sottoscritto oggi dall’ingegnere Salvatore Tafaro, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valentia, dal direttore generale dell’Asp di Vibo Valentia Angela Caligiuri, da Maurizio Simone, presidente di Fand Calabria, da Annunziata Coppedè, presidente di Fish Calabria, da Gianfranco Pisano, presidente di Soccorso Senza Barriere Calabria e da Gianluca Callipo, presidente di Anci Calabria, il<strong> protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “Soccorso e sicurezza delle persone con esigenze speciali”.</strong> Il protocollo scaturisce dell’applicazione della <strong>Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità</strong> che è l’unico strumento nel suo genere ad aver dedicato un articolo specifico alle situazioni umanitarie e di rischio, riprendendo da un lato il diritto umanitario (che per definizione riguarda la protezione delle vittime di guerre, disastri naturali o causati dall’uomo) e dall’altro la <strong>dichiarazione universale dei diritti umani</strong> che riguarda l’insieme dei <strong>diritti connessi alla persona</strong> in quanto essere umano. Il protocollo avrà come obiettivo quello di <strong>specializzare i soccorritori tecnici, sanitari e volontari</strong> della provincia nel <strong>soccorso a persone con forme di disabilità fisica</strong> e/o psichica, permanente o temporanea. Per il raggiungimento di tale obiettivo sarà prevista la mutua formazione degli operatori e lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile anche attraverso l’adeguamento dei piani comunali che tengano conto del soccorso e dell’evacuazione delle persone con esigenze speciali. <div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/8Mz4Qi37pLc" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28706"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>