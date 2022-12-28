Ad annunciarlo è il comitato per l'ospedale dell' Alto Mesima che contemporaneamente illustra diverse criticità relative alla struttura sanitaria

“Un ulteriore servizio è disponibile nell’ospedale dell’Alto Mesima: da martedi 27 dicembre è stato infatti attivato l’ambulatorio di Diabetologia aperto ogni martedi dalle 8 alle 18 e gestito dalla dottoressa Campolo”. Ad annunciarlo è il “Comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima” , dopo che nei giorni scorsi è stato attivato l’ambulatorio di neurologia all’interno della struttura sanitaria di Soriano Calabro, dove è operativa la dottoressa Mastrandrea. Gli esponenti del comitato hanno inteso ringraziare il commissario straordinario Giuseppe Giuliano e il direttore del distretto sanitario Bava. “Rimangono, pero’, tante criticità – hanno sottolineato gli attivisti del comitato – dal mancato acquisto del macchinario relativo all’ambulatorio di Oculistica, alla mancanza cronica di Oss e di un medico nella Rsa, alla soluzione del problema dell’ufficio ticket aperto solo due giorni a settimana per la mancata sostituzione della funzionaria da poco andata in pensione, alla mancata partenza degli Aft”.

Lo stesso comitato chiedera’ al management dell’Asp di Vibo Valentia, un incontro nel mese di gennaio “per verificare la disponibilità dello stesso alla soluzione di queste e altre problematiche, incontro – hanno evidenziato dal comitato – promesso dal commissario Giuliano in un recente incontro avuto a Soriano Calabro in cui erano presenti anche i consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo, Michele Comito e Raffaele Mammoliti”.

