La soddisfazione del comitato per l'ospedale dell'Alto Mesima che ha ringraziato il direttore del distretto

Sarà attivo due giorni a settimana, lunedì e mercoledì, l’ambulatorio di neurologia all’interno della struttura sanitaria di Soriano Calabro, dove sarà operativa la dottoressa Mastrandrea. Ad annunciarlo è il comitato civico per l’ospedale dell’Alto Mesima il quale, attraverso i social network ha dato conto dell’odierna apertura e ringraziato il direttore del distretto, il dottore Raffaele Bava “Sempre sensibile alle nostre rivendicazioni”, ha sottolineato l’organismo. Nei giorni scorsi, invece, per servire gli ambulatori sanitari, l’ex nosocomio “San Domenico” è stato fornito di un nuovo ecografo.

