Avviate le prime attività digitali dell’Asp: «Passo significativo verso un modello di sanità sempre più integrata e vicina ai cittadini, capace di migliorare l’accessibilità ai servizi e l’efficienza dei percorsi di cura»

Prosegue il percorso di innovazione digitale del Sistema Sanitario della Regione Calabria con l’avvio delle prime attività sulla piattaforma regionale di telemedicina presso l’Asp di Vibo Valentia. La piattaforma è stata implementata e attivata da Azienda Zero – Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria, nell’ambito delle strategie regionali di digitalizzazione dei servizi sanitari.

La giornata del 10 marzo 2026 «segna un importante traguardo operativo – sostengono dall’Asp - con l’avvio concreto dei servizi di telemedicina nelle Aziende Sanitarie regionali». Alle ore 10:00 è stata effettuata la prima televisita cardiologica di controllo presso l’Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia, a seguito della preliminare verifica dei requisiti di arruolabilità del paziente sulla piattaforma regionale.

Alle ore 13:00 è stata inoltre effettuata la prima prenotazione di una televisita, programmata a venti giorni, presso l’Unità Operativa di Medicina Interna dello stesso Presidio Ospedaliero. Sempre nella stessa giornata è stato realizzato anche il primo teleconsulto clinico tra l’Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e l’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale di Vibo Valentia.

«L’iniziativa ha consentito di sperimentare concretamente le potenzialità della piattaforma nel favorire la collaborazione tra professionisti sanitari e nel migliorare la rapidità dei processi diagnostici e decisionali», continuano dall’Asp.

«Queste prime attività rappresentano un passo significativo verso un modello di sanità sempre più digitale, integrata e vicina ai cittadini, capace di migliorare l’accessibilità ai servizi e l’efficienza dei percorsi di cura.

Il prossimo step prevede il progressivo avvio delle attività di televisita e teleconsulto in tutte le Unità Operative di Cardiologia dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello della Regione Calabria, con l’obiettivo di estendere in modo strutturato i servizi di telemedicina sull’intero territorio regionale. L’implementazione della piattaforma regionale di telemedicina rappresenta una leva strategica per il rafforzamento della rete assistenziale, favorendo l’integrazione tra ospedale e territorio e garantendo ai cittadini percorsi di cura più moderni, accessibili ed efficienti», conclude l’Asp di Vibo Valentia.