Prosegue il percorso di innovazione digitale del Sistema Sanitario della Regione Calabria con l’avvio delle prime attività sulla piattaforma regionale di telemedicina presso l’Asp di Vibo Valentia. La piattaforma è stata implementata e attivata da Azienda Zero – Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria, nell’ambito delle strategie regionali di digitalizzazione dei servizi sanitari.

La giornata del 10 marzo 2026 «segna un importante traguardo operativo – sostengono dall’Asp - con l’avvio concreto dei servizi di telemedicina nelle Aziende Sanitarie regionali». Alle ore 10:00 è stata effettuata la prima televisita cardiologica di controllo presso l’Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia, a seguito della preliminare verifica dei requisiti di arruolabilità del paziente sulla piattaforma regionale.

Alle ore 13:00 è stata inoltre effettuata la prima prenotazione di una televisita, programmata a venti giorni, presso l’Unità Operativa di Medicina Interna dello stesso Presidio Ospedaliero. Sempre nella stessa giornata è stato realizzato anche il primo teleconsulto clinico tra l’Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e l’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale di Vibo Valentia.

«L’iniziativa ha consentito di sperimentare concretamente le potenzialità della piattaforma nel favorire la collaborazione tra professionisti sanitari e nel migliorare la rapidità dei processi diagnostici e decisionali», continuano dall’Asp.

«Queste prime attività rappresentano un passo significativo verso un modello di sanità sempre più digitale, integrata e vicina ai cittadini, capace di migliorare l’accessibilità ai servizi e l’efficienza dei percorsi di cura.

Il prossimo step prevede il progressivo avvio delle attività di televisita e teleconsulto in tutte le Unità Operative di Cardiologia dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello della Regione Calabria, con l’obiettivo di estendere in modo strutturato i servizi di telemedicina sull’intero territorio regionale. L’implementazione della piattaforma regionale di telemedicina rappresenta una leva strategica per il rafforzamento della rete assistenziale, favorendo l’integrazione tra ospedale e territorio e garantendo ai cittadini percorsi di cura più moderni, accessibili ed efficienti», conclude l’Asp di Vibo Valentia.