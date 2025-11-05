«C’è una via d’uscita per tentare di superare le gravi difficoltà che avviliscono l’attuale funzionamento del sistema sanitario vibonese? Il cittadino vibonese ha il diritto di conoscere le vere motivazioni che impediscono la reale presa d’atto e la conseguente condizione di manifesta incapacità programmatica ed organizzativa degli enti preposti (Regione Calabria e Asp di Vibo Valentia) che non favorisce l’erogazione dei più adeguati servizi? Che tipo di proposta proporre alla Regione Calabria per evitare che la penalizzata sanità vibonese continui nel suo calvario e torni ad essere competitiva?». Sono le domande che Ali di Vibonesità si pone riguardo alla situazione della sanità vibonese e alle quali si tenterà di dare una risposta durante l’incontro promosso dal Forum del Terzo Settore di Vibo Valentia in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Calabria Centro, in programma per la giornata di domani 6 novembre alle ore 16, nella sala convegni del Csv in via Savelli 2.

“ASP 6 ATS queste sconosciute. Il Forum si interroga sui diritti sanitari e socio sanitari inadeguati o violati. Cosa fare perché l’art. 32 della Costituzione venga attuato anche nella provincia di Vibo Valentia?”, il titolo dato all’iniziativa. Una «provocazione» la definisce Ali di Vibonesità, sottolineando come il Cvs da anni sia «impegnato a rendere sempre più vivo e incisivo il confronto tra associazioni e Azienda sanitaria provinciale».

L’invito a partecipare è rivolto a tutte le associazioni e ai cittadini, per fare quadrato e mettere sul tavolo proposte che possano contribuire a un cambio di rotta. Saranno presenti all’incontro anche esponenti di spicco della sanità vibonese: il direttore sanitario dell’Asp Ilario Lazzaro e il direttore del Pronto soccorso dello Jazzolino, Enzo Natale, anche nella sua veste di Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

«Fari puntati, dunque, su un qualificato parterre di esperti che Giuseppe Conocchiella, portavoce del Forum Terzo Settore del Csv, ha pensato possa portare il giusto impegno, l’adeguata capacità e qualità, acquisite nelle diverse esperienze del settore sanitario, per mettere in piedi una proposta fortemente rispondente alla necessità di dare una spallata al cattivo modo di fare sanità a Vibo Valentia e dintorni», spiegano da Ali di Vibonesità.

Coordinato da Stefania Figliuzzi, vice portavoce del Forum Terzo Settore del Csv, l’evento avvierà i lavori con un breve indirizzo di saluto da parte del presidente del Csv Calabro Centro Nicola Maria Nocera, l’introduzione di Giuseppe Conocchiella e poi il dibattito.