Con parole cariche di gratitudine l’uomo si rivolge al primario Zappia e alla sua equipe: «La vostra dedizione ha curato non solo il mio fisico ma anche la mia anima»

Nonostante l’ospedale Jazzolino resti nell’occhio del ciclone della sanità vibonese, non mancano attestati di gratitudine nei confronti dei medici e del personale sanitario spesso costretti a lavorare in condizioni critiche. In particolare, il primario del reparto di Chirurgia, Francesco Zappia, e il suo team continuano a essere destinatari di lettere di ringraziamento dalle quali traspare sincera riconoscenza da parte dei pazienti. Come nella missiva che vi proponiamo, firmata da Giuseppe Greco.

La lettera

«Gentile dottore Zappia, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la professionalità e l’umanità dimostrate nel corso del mio trattamento. È solo un ulteriore conferma della vostra disponibilità, dato che sono stato ricoverato più volte nello stesso reparto. La vostra dedizione non solo alla mia salute fisica, ma anche al mio benessere emotivo, ha lasciato un’impronta indelebile nella mia vita. Grazie di cuore per essere stato non solo un medico, ma un vero punto di luce nei momenti difficili».

«Grazie a tutti gli altri dottori che fanno parte dell'equipe del reparto di Chirurgia dell'ospedale Jazzolino. Per non dimenticare nessuno non faccio i nomi. Grazie al personale infermieristico e ai collaboratori. Una piccola orchestra diretta magistralmente! In un momento in cui si sentono spesso purtroppo cose negative sulla sanità vibonese è giusto mettere in risalto le cose positive, in modo da sostenere e motivare chi tutti i giorni cerca di aiutare più persone possibili nei loro malesseri. Con stima e profonda riconoscenza».