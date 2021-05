Un mese senza Michele Porcelli, messa in suo ricordo nella sede di LaC Tv – Video

Un’ulteriore celebrazione in suffragio dell’operatore e regista scomparso sul lavoro si svolgerà domani nella basilica cattedrale di Mileto

Un mese fa, era l’8 aprile, la scomparsa del nostro regista e operatore di ripresa Michele Porcelli. Una figura che ha fortemente caratterizzato l’identità del nostro network giornalistico, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi. Nel piazzale della nostra emittente televisiva, i cui studi ormai portano il suo nome, è stata concelebrata la messa del trigesimo da don Tonino Vattiata e don Francesco Sicari.

Una cerimonia toccante, alla quale hanno partecipato l’editore Domenico Maduli, il direttore generale Maria Grazia Falduto, familiari e colleghi di Michele. Toccante, e significativo, il messaggio lanciato nell’omelia: Michele era un cercatore di verità, come tutti i suoi colleghi. E anelava l’amicizia. E la ricerca della verità continuerà ad essere la bandiera del nostro lavoro anche in sua memoria.



E domani pomeriggio alle 18 anche nella basilica cattedrale di Mileto, in ricordo di Michele, verrà celebrata la messa presieduta dal vescovo Luigi Renzo.