Vibo, gli studenti dell’Alberghiero alla conquista del “Coking Quiz 2021 Challenge”

Si respira attesa ed emozione per la sfida che vedrà impegnati gli studenti dell’Ipseoa “E. Gagliardi” di Vibo Valentia. Domani, mercoledì 19 e venerdì 21 maggio, tre classi si contenderanno il primo premio nel concorso nazionale “Cooking Quiz 2021 Challenge” che si svolgerà in modalità a distanza. La gara aprirà le porte poi ad una competizione europea. A raggiungere questo importante traguardo la IV B, C e D nei tre indirizzi di Enogastronomia, Sala e Vendita e Pasticceria.

Il dirigente scolastico Pasquale Barbuto ha espresso molta soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto dagli studenti e auspica che possano portare in alto il nome dell’Istituto “Gagliardi” e di Vibo Valentia, come hanno già fatto in altre competizioni prestigiose, come nel concorso “Basilicata a tavola” (il solo ad avere il patrocinio del Miur) in cui il Gagliardi si è imposto a livello nazionale per ben quattro edizioni consecutive dal 2015-16 al 2018-19, e che ha visto quattro ragazze protagoniste assolute, Fabiana Ganino, Assunta Sabatino, Sara Dastoli, e Maria Concetta Monea, inserite nell’Albo Nazionale delle Eccellenze sulla piattaforma Indire del Miur.

Le classi che hanno raggiunto la finale hanno superato le selezioni iniziate a febbraio. Saranno presetni anche i docenti: Franco Ceravolo, Andrea Cupitò e Carmelo Fiamingo e il referente del progetto Vincenzo Pesce.

Il Cooking Quiz “2021 Challenge” è un progetto giunto alla quinta edizione. Coinvolge ogni anno circa 70 istituti e 20.000 studenti in Italia ed è considerato uno dei percorsi più innovativi per le scuole alberghiere.

Le classi che vinceranno parteciperanno alla finalissima Europea per vincere il titolo di «Cooking Quiz Best Europe 2021».

Alla scuola vincitrice andranno un buono del valore di € 1.000 per l’acquisto di attrezzature per le cucine della scuola e una Biblioteca Plan Edizioni con 30 volumi relativi a cucina, sala, bar, pasticceria.