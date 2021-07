Tra sassi colorati e panorami, a Tropea la mostra sull’arte delle pietre di Meri Valenti

Vibo in un’opera di Meri Valenti

Un mondo di colori e sassolini quello creato da Maria Rosaria (Meri) Valenti. L’artista vibonese ha fatto dell’“arte delle pietre” la sua passione e anche quest’anno le sue opere saranno esposte a Tropea, dal 12 al 18 luglio nella Galleria d’arte La Fenice su corso Vittorio Emanuele.

Pietre raccolte con cura e dipinte, poi poggiate su supporti di legno a rappresentare paesaggi nostrani e non solo. E i sassolini ricreano così scorci di Tropea, Vibo Valentia, Fiumefreddo Bruzio. E ci sono anche la Costa Smeralda, Castiglion Fiorentino e persino lo skyline di Philadelphia. Ma anche fiori, mulini e panorami di vario genere.

Le opere di Meri Valenti in questi anni sono state esposte oltre che a Tropea, Vibo e Cosenza, anche a Roma, Milano e Ravenna, «portando sempre con me il nostro orgoglio e la nostra creatività calabrese», spiega l’artista.