Pizzo, l’ufficio postale di Pizzo chiude temporaneamente per lavori

L’ufficio postale di Pizzo chiude al pubblico dal 20 al 23 settembre per lavori infrastrutturali. Lo rende noto l’ente attraverso una comunicazione ai commissari prefettizi alla guida del Comune. In particolare, viene specificato nella missiva, si tratta dei locali siti in piazza Procopio.

Durante il periodo di chiusura, i clienti potranno rivolgersi agli uffici postali limitrofi e in particolare a «Pizzo Marina, via Nazionale e Vibo Valentia». In più poste comunica che «durante la chiusura sarà disponibile presso l’ufficio postale uno sportello dedicato per la consegna della corrispondenza inesitata». L’ufficio di Pizzo riaprirà il 24 settembre salvo imprevisti.