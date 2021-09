Scuola nelle tende nella frazione Portosalvo di Vibo, la protesta dei genitori – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Protesta a Portosalvo da parte dei genitori e dei bambini per la sistemazione degli alunni in alcune tende e gazebo dove fare lezione. L’edificio è stato chiuso a seguito di problemi riguardanti il tetto che sarebbe a rischio crollo nonostante i lavori per il risparmio energetico conclusi il 25 maggio. Una situazione che ha portato a trovare nel giro di pochi giorni una soluzione tampone con l’installazione di una serie di gazebo all’interno di un’area verde all’esterno dell’edificio scolastico. A confrontarsi con i genitori, la dirigente scolastica Maria Salvia, gli insegnanti e il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. Quest’ultima ieri ha difeso la scelta momentanea delle tende e dei gazebo venendo sommersa dalle critiche. Alla fine, dopo aver ripetutamente definito la “trovata” delle tende come un modello di scuola “all’avanguardia”, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo è passata dall’orgoglio alla resa: domani comunicherà una nuova sede per gli alunni di Portosalvo. Chi vivrà, vedrà.









Portosalvo, polemiche per la scuola sotto i gazebo. Il sindaco: «Orgogliosi del nostro operato»