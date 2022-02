Pizzo, all’ex Museo della Tonnara parte il teatro per ragazzi

Dopo i rimandi delle scorse settimane a causa del Covid, andrà in scena domani, sabato 5 febbraio, alle ore 17, all’ex Museo della Tonnara a Pizzo, il primo spettacolo del cartellone de “I Buoni a Corte” riservato al teatro ragazzi. “Bambini all’inferno”, questo il titolo, è un viaggio riservato ai più piccoli, ma anche agli adulti, alla scoperta di Dante e della sua Divina Commedia. Come nella tradizione dei novellatori toscani che “traducevano” le terzine dantesche fino alla metà del secolo scorso a un pubblico popolare ed eterogeneo, l’attore protagonista dello spettacolo illustrerà la discesa all’Inferno di Dante e Virgilio attraverso un libro-teatro dal quale emergeranno personaggi, piccole scenografie e suoni.



Sarà lui a trasformarsi in una sorta di Virgilio per gli spettatori che, come Dante, saranno accompagnati ad incontrare Paolo e Francesca, Ulisse, diavoli di ogni risma e creature fantastiche e mitologiche di ogni genere. L’opera del sommo poeta, dunque, raccontata ai ragazzi e alle ragazze, attraverso la forma del teatro contemporaneo, nel progetto culturale organizzato dalla Cooperativa Kairos, in collaborazione con Dracma, compagnia professionale di produzione, programmazione e formazione teatrale, sostenuto dalla Regione Calabria e dal Comune di Pizzo. Per info e prevendite per lo spettacolo di sabato e per conoscere tutto il cartellone basta visitare la pagina Facebook Buoni a Corte.