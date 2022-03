Due vibonesi tra i quaranta ambasciatori italiani per l’anno europeo dei giovani

Si è svolta ieri mattina nell’auditorium dell’Ara Pacis, a Roma, la cerimonia di lancio dell’anno europeo dei giovani alla presenza del ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, il commissario europeo con delega alla gioventù Marija Gabriel, il sindaco di Tirana – Capitale europea dei giovani 2022 – Erion Veliaj. In quest’occasione il Dipartimento per le politiche giovanili, il Servizio civile universale e l’Agenzia nazionale per i giovani hanno voluto costituire l’Ambassador Network dell’anno europeo. Tutti d’età compresa tra i 18 e i 30 anni, tra i quaranta ambasciatori figurano anche due vibonesi: Anthony Lo Bianco, 27 anni, docente e presidente dell’Associazione Valentia, e Fabio Signoretta, 26 anni, progettista specializzato in materia di fondi europei. [Continua in basso]

I quaranta ambasciatori italiani per l’anno europeo dei giovani sono stati selezionati sulla base della loro conoscenza dell’Europa e delle sue Istituzioni, e del loro impegno territoriale in iniziative e progetti di partecipazione attiva e cittadinanza europea, di digital, green, inclusione. Come dichiarato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione 2021 «se vogliamo plasmare la nostra Unione a loro immagine, i giovani devono poter plasmare il futuro dell’Europa. La nostra Unione deve avere un’anima e una visione in cui i giovani possano credere (…) Per questo motivo proporremo che il 2022 sia l’anno europeo dei giovani: un anno dedicato a valorizzare i giovani».