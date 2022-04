La Scuola Calcio Bulldog Vibo si mobilita a favore dei bambini ucraini

A Pasqua doniamo è l’iniziativa lanciata dalla Scuola Calcio Bulldog Vibo per aiutare, attraverso l’associazione Vivendo, i bambini ucraini vittime di una guerra assurda. Attraverso la vendita di uova di Pasqua fatte preparare dalla società neroarancio, l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Vivendo che, da svariati anni, svolge progetti di accoglienza temporanea di risanamento per minori provenienti dalle Zone di Chernobyl, e che viste le problematiche derivanti dal conflitto e dalla guerra tra Russia ed Ucraina si è attivata in progetti di solidarietà, inviando già tre carichi di aiuti umanitari e facendo arrivare, a proprie spese, in Italia circa 100 persone tra adulti e bambini.



«Pertanto – fa sapere la dirigenza della società – la Bulldog Vibo, attraverso gli iscritti alla propria Scuola Calcio, non rimane indifferente alle problematiche attuali e per rafforzare il proprio intento di inclusione sociale, si sta attivando, sempre insieme all’associazione Vivendo, per organizzare una giornata di sport che vedrà coinvolti i bambini ucraini arrivati nella nostra provincia e i tesserati della scuola calcio».