Concerti a Vibo Marina: divieto per superalcolici, lattine e bottiglie in vetro nell’area degli eventi

Divieto di vendita e somministrazione di superalcolici a Vibo Marina nelle serate del 7, 11 e 19 agosto in concomitanza con alcuni concerti. Il divieto avrà efficacia dalle ore 21. Stesso provvedimento per giorno 1 settembre a Vibo Valentia in concomitanza con altro evento. E’ quanto dispone un’ordinanza del sindaco, Maria Limardo, che ha altresì deciso per il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro o in lattine. E’ fatto invece obbligo di somministrare le bevande in bicchieri di carta o plastica nei quali devono essere versate direttamente dall’esercente. E’ stato quindi vietato a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalle manifestazioni, così come è vietato introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione. I divieti e gli obblighi non si applicano qualora la somministrazione avvenga all’interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.



Questi i concerti in programma: Malika Ayane il 7 agosto, Mario Biondi l’11 agosto ed Ermal Meta il 19 agosto, Tosca giorno 1 settembre a Vibo Valentia.