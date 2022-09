Diocesi Mileto, tanti i trasferimenti di parroci: ecco tutte le novità annunciate dal vescovo Nostro

Da Vibo a Pizzo, da Ricadi a Filadelfia, da San Costantino alla stessa cattedrale di Mileto: sono numerose le comunità coinvolte. «È un’occasione anche per il popolo di Dio per crescere nella consapevolezza che questi sacerdoti non appartengono a sé stessi: appartengono alla Sposa di Cristo, la Chiesa»

La cattedrale di Mileto

Grandi novità nella Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, dove il vescovo monsignor Attilio Nostro in occasione dell'ordinazione presbiterale di don Matteo Rizzo, della comunità di Maierato, e di don Salvatore Chindamo, della comunità di Limbadi, ha dato comunicazione del trasferimento di alcuni presbiteri. Diverse le comunità coinvolte. «È la cosa più difficile nella guida di una Diocesi – ha spiegato Nostro -. Perché si vanno a toccare le persone, le loro storie, i loro affetti e i legami che si creano. Nel rapporto con il parroco si gioca molto del nostro rapporto con la Chiesa, con la fede, con Dio». Sarà dunque una prova per i parrocchiani, ha detto, «di preghiera, di discernimento, ma soprattutto di corresponsabilità. È un'occasione anche per il popolo di Dio per crescere nella consapevolezza che questi sacerdoti non appartengono a sé stessi: appartengono alla Sposa di Cristo, perché sono essi stessi sposi della Chiesa». Di seguito, nel dettaglio, tutte le novità annunciate dal vescovo Nostro.

«Don Ignazio Toraldo continuerà a prestare la sua opera in quel di Tropea, e sarà affiancato dal nuovo parroco don Antonio Mazzeo che lascia Filadelfia dopo aver svolto un eccellente lavoro durante 14 anni di permanenza. A Filadelfia arriverà don Gregorio Grande, sinora parroco a San Giovanni di Zambrone che sarà sostituito da don Mario Fuscà, sinora parroco a Sorianello. La parrocchia di Sorianello sarà affidata a don Pino Sergio, coadiuvato in questo dai padri Domenicani. Invece a Sant’Angelo di Gerocarne entra come parroco don Ottavio Scrugli.

Don Carmelo Furchì che da poco ha festeggiato i suoi 80 anni di età e i suoi 52 anni di ministero nella parrocchia di Santa Domenica di Ricadi verrà sostituito da don Giuseppe Pileci che, anche a motivo del suo incarico di direttore della Pastorale Giovanile, è chiamato a collaborare con la zona pastorale di Tropea. Le parrocchie di San Cono e San Marco, che in questi due anni hanno accolto in modo esemplare don Pileci, avranno in don Giuseppe Lo Presti il loro nuovo pastore. La parrocchia di Ricadi vedrà l'arrivo di don Francesco Sicari che, in qualità di fratello maggiore dei Sacerdoti Oblati di don Mottola, sarà ancor di più impegnato a servizio di questo prezioso carisma. La comunità di San Costantino vedrà l'arrivo di don Oreste Borelli, in qualità di nuovo pastore, mentre la comunità di Comparni sarà affidata a don Agostino Pugliese.