“Il Rotary nutre l’educazione”, il club di Vibo in prima linea per i bambini africani

Anche il “Rotary Vibo Valentia” ha dato il suo contributo per la realizzazione del progetto “Il Rotary nutre l’educazione”, rivolto a oltre 2.850 bambine e bambini dello Zimbabwe a cui per un intero anno scolastico è stata garantita l’accoglienza scolastica e un pasto. L’iniziativa, partecipata da oltre 500 soci del Distretto Rotary 2102, a cui fanno capo 51 club della Calabria, rappresentato dal governatore Gianni Policastri, si è svolta presso la sede del Consorzio mercati agroalimentari Calabria di Catanzaro. [Continua in basso]

«È stata – si legge in una nota del Rotary Vibo – una giornata unica, ricca di emozioni, in cui lavorando per chi è meno fortunato e più bisognoso si è promossa e rinnovata l’amicizia tra i soci di tutti i club calabresi. Ispirato ai Goals della Sostenibilità dell’Agenda Onu 2030, l’evento è stato vissuto come uno slancio di grande impegno e generosità, costituendo un incentivo all’impegno delle famiglie per la frequentazione della scuola da parte dei loro figli e supportando, così, i programmi di scolarizzazione».

Nelle giornate dell’8 e 9 ottobre, poi, il “Rotary Vibo Valentia” ha ospitato la seconda Assemblea formativa distrettuale, nel corso della quale è stato affrontato da parte di esperti il tema della dislessia. Nel corso dell’evento, sai giovanissimi iscritti è stato presentato il progetto #iocomeAlbertEinstein. Sancito il gemellaggio dei club Interact dei Distretti 2101 Calabria e 2102 Campania. Un’iniziativa con la quale si è voluto sottolineare l’impegno del club sul territorio e la sensibilità verso chi necessità di particolare attenzione.

