“Chi vuole sposare mio papà?”: protagonisti del reality padre e figlio di Vibo

Gennaro e Gabriel, originari del Vibonese parteciperanno alla trasmissione condotta da Caterina Balivo in onda questa sera su Tv 8 alle 21.30

«Mai stati così complici», dice Gennaro Leonardi. Sono da pochi giorni terminate le riprese del reality “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà”, il format condotto da Caterina Balivo in onda questa sera alle 21.30 su Tv 8. Tra i protagonisti ci sono i vibonesi Gennaro e suo figlio Gabriel. Hanno vissuto a Vibo Valentia fino a qualche anno fa, poi per esigenze lavorative si sono trasferiti in provincia di Massa Carrara.

Gennaro, 51 anni, occhi cerulei, è un papà single. Sette anni fa la fine del suo matrimonio. Oggi è un mammo a tutti gli effetti. I suoi tre figli vivono infatti con lui.

Il bel papà vibonese è stato notato lo scorso anno quando venne eletto il “Babbo più bello di Italia”. «Una responsabile della produzione mi ha proposto di partecipare al reality. Non è stato semplice convincere mio figlio – ammette Gennaro – ma poi quando sono iniziate le riprese lui si è divertito forse più di me». Gabriel ha 21 anni, studia diritto ed economia all’Università La Spezia, ma è anche un affermato modello. Come il padre ha partecipato a diversi concorsi di bellezza conquistando la fascia di “talento più bello di Italia”. Tra le su passioni anche il canto. Il giovane è nato e cresciuto a Vibo Valentia fino all’età di 5 anni. Una città a cui il giovane è molto legato. «Qui vivono i miei nonni materni e paterni – dice Gabriel – ed è a Vibo che trascorro le mie vacanze». [Continua in basso]

«Un viaggio nei sentimenti»

Padre e figlio raccontano la loro esperienza in Tv. «È stato un viaggio nei sentimenti, a tratti surreale. Non capita tutti i giorni di essere corteggiato da sei bellissime donne», spiega Gennaro che rivela: «La prima puntata ho pianto». Lo scopo del reality è quello di incontrare la dolce metà.

Alla fine, la scelta c’è stata? «Lo scoprirete nel corso delle 4 puntate – conclude Gennaro – posso dire solo che il mio cuore sta battendo».