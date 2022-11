Nicotera, il mercato della domenica cambia temporaneamente sede

Il trasferimento ritenuto necessario per via dei lavori di messa in sicurezza su via Duomo. Resta invece invariato giorno e orario

Il mercato settimanale di Nicotera, che si tiene la domenica mattina, subirà un trasferimento temporaneo. Per via dei lavori di messa in sicurezza iniziati su via Duomo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Francesco e largo Duomo, si è ritenuto infatti opportuno spostare i banchi del settore non alimentare di qualche centinaio di metri rispetto all’attuale ubicazione in piazza Garibaldi e via Castello. La nuova collocazione sarà su viale Luigi Razza, nel tratto compreso tra la via Nuovo Liceo e la via San Francesco. Lo ha disposto con un’ordinanza il responsabile dell’area vigilanza del Comune di Nicotera, Angelo Grande. Una decisione presa con l’obiettivo anche di «assicurare le migliori condizioni di funzionalità e il minore impatto possibile su cittadini ed operatori». Il provvedimento è valido già dalla prossima domenica, 20 novembre, e lo rimarrà sino alla conclusione dei lavori su via Duomo. Resta invece invariato l’orario di svolgimento del mercato, dalle 7 alle 14.

LEGGI ANCHE: Nicotera, consegnati i lavori del quarto lotto per la messa in sicurezza: ecco cosa si farà

Lavoratori Rsu a Nicotera non pagati e costretti a non fare nulla, la denuncia dello Slai Cobas

Articoli correlati