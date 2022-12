A dicembre in Calabria caldo e temperature primaverili: «Qui a Pizzo l’estate sembra infinita» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Sto pensando di fare un tuffo al mare, in questo periodo dovrebbe esserci la neve e invece guardate che sole c’è qui a Pizzo. Per essere dicembre siamo proprio fortunati» – commenta così una ragazza italo spagnola mentre porta a spasso il suo cane nella cittadina vibonese. Caldo anomalo e temperature decisamente al di sopra della media stagionale oggi in Calabria, la colonnina sfiora i 24 gradi, è primavera anche in montagna e in particolare in Sila dove sono raggiunti valori intorno ai 17-18°C.

Una situazione che ha spinto molte persone a raggiungere le località di mare. Tra le mete più ambite c’è proprio la Marina di Pizzo. Chi può, infatti, raggiunge la località turistica del Vibonese per godersi la bella giornata. Le giacche hanno lasciato il posto alle maniche corte. E qualche temerario ha deciso anche di fare un tuffo in mare. «A dire il vero – commenta una donna – abbiamo fatto bagni a mare fino a metà novembre. Dopo una breve parentesi di pioggia, è ritornato il caldo. Qui l’estate sembra infinita».

Una temperatura insolita per il periodo che arriva dopo diverse settimane di maltempo. «Qui a Pizzo è sempre estate», esclama un residente. Ma il bel tempo ha le ore contate, fanno sapere i meteorologi. Già da domani sera infatti, infiltrazioni di aria più fresca provenienti da Nord raggiungeranno la Calabria con un generale calo termico che porterà qualche nuvola e piogge sparse soprattutto sul Cosentino.