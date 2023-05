Briatico, il Comune cerca 4 agenti di polizia municipale per l’estate

L’iter proseguirà con la predisposizione di un avviso pubblico per la selezione degli operatori

Il Comune di Briatico cerca quattro istruttori agenti di polizia municipale stagionali. Con delibera della giunta guidata dal sindaco Lidio Vallone, la compagine amministrativa ha dato atto di indirizzo al responsabile dell’area di vigilanza per la selezione. Per esigenze legate al periodo estivo, durante il quale la cittadina costiera registra un considerevole aumento delle presenze, sorge l’esigenza di individuare e assumere personale a tempo determinato, part time (30 ore). Gli agenti, si fa rilevare, saranno impegnati dal 15 giungo al 15 settembre 2023, visto il gran numero di turisti che affollano il territorio briaticese durante la bella stagione. Una scelta significativa quella dell’amministrazione che punta a garantire l’ordine nel contesto territoriale locale. L’iter proseguirà ora con la predisposizione di un avviso pubblico per la selezione degli operatori.

