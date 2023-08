Balla Calabria, il contest di LaC che valorizza le bellezze della regione fa tappa a Tropea

Tra le tante novità di quest'anno anche la scelta musicale: il tormentone di Armando Quattrone "Quando sì" è stato scelto come unica colonna sonora che accompagnerà le esibizioni dei partecipanti per tutta l'estate

Il coinvolgente contest Balla Calabria, giunto alla sua terza edizione, fa tappa a Tropea in un clima di grande vivacità e allegria dilagante. Il contest si pone l’obiettivo di valorizzare i luoghi più belli della regione attraverso un’esibizione di ballo. Ancora una volta, il network LaC è tra la gente, con un progetto che favorisce la coesione sociale e territoriale. Un pomeriggio di festa con il nostro network che è riuscito a coinvolgere turisti e residenti che hanno ballato sulle note di “Quando sì”, tormentone di Armando Quattrone, unica colonna sonora scelta dal network che accompagnerà le esibizioni dei partecipanti per tutta l’estate. Il giovane cantautore calabrese si è esibito in live tra le vie della cittadina raccogliendo gli applausi dei presenti. Insieme a lui, le talentuose ballerine Federica Fuduli e Valentina Purita, vincitrici del contest della scorsa edizione e coreografe del ballo ufficiale di quest’anno. Conosciuta come la perla del Tirreno, Tropea è tra le località calabresi più famose apprezzate e suggestive – affermano turisti e residenti – grazie al suo borgo ricco di testimonianze storiche e artistiche, il suo mare cristallino, le sue tradizioni, le sue splendide spiagge, il verde della natura e i panorami mozzafiato che ha da offrire. «Tutta la Calabria è assolutamente da visitare. Si mangia benissimo, gente super accogliente e mare meraviglioso» – dichiara una turista ai nostri microfoni. CONTINUA A LEGGERE QUI: Balla Calabria, il contest targato LaC che valorizza le bellezze della regione fa tappa a Tropea