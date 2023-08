Migranti: a Vibo Marina la nave con destinazione finale il porto di Napoli

E’ il porto di Vibo Marina quello dove ha fatto scalo la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée che ha soccorso 439 nel tratto di mare tra Lampedusa e la Tunisia. L’approdo iniziale a Genova è stato spostato a causa della tempesta prevista tra domenica e lunedì sul Mediterraneo occidentale. Da qui lo sbarco di alcuni superstiti a Vibo Marina prima di procedere verso per il porto di Napoli. L’allerta maltempo nel Tirreno ha sollevato infatti preoccupazioni per la navigazione con i restanti sopravvissuti, dato che sono previsti vento forte e mareggiate. Tra i migranti – spiega lo staff di Sos Mediterranée – ci sono 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità. Dopo il calvario affrontato dai sopravvissuti, comprese le difficoltà in mare, i team di International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies e Sos Mediterranée stanno lavorando sulla Ocean Viking per offrire sollievo e fornire assistenza medica. Dopo lo sbarco a Vibo Marina di una parte dei migranti a bordo, la Ocean Viking ripartirà quindi verso Napoli. Nel vertice in Prefettura a Genova era stato stabilito che la nave attraccasse al ponte Doria, dove erano già in procinto di essere istituite alcune postazioni di polizia e sanitarie per gli sbarchi dirottate ora al porto di Napoli. Da lì i migranti verranno trasferiti nelle strutture di accoglienza attraverso un servizio di bus.

