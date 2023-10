Ionadi, al via il rimborso delle spese della mensa scolastica alle famiglie

Il sindaco Fabio Signoretta

Al via il progetto di copertura del costo della mensa scolastica nel comune di Ionadi. Nelle scorse ore l’amministrazione cittadina ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione del rimborso delle spese per la refezione scolastica a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale e con Isee non superiore alle 20 mila euro. L’apposita domanda potrà essere presentata da un solo soggetto del nucleo familiare e, in caso di più richieste, la somma verrà erogata al genitore o al soggetto esercente la responsabilità genitoriale con il minor reddito. «Si tratta – sottolinea al riguardo il sindaco Fabio Signoretta – di una misura molto importante che va incontro alle esigenze delle famiglie, in un periodo particolarmente complesso a causa dell’aumento dei prezzi. Un’inflazione che si è tradotta, inevitabilmente, anche in un aumento dei costi della refezione scolastica per l’Ente e per le famiglie, anche alla luce di un nuovo menù migliorativo e quindi più oneroso, applicato a partire dall’anno scolastico 2023/24. Ringrazio sentitamente l’assessore all’Istruzione Nicolina Corigliano ed il segretario comunale per il proficuo lavoro messo in campo – conclude – che consentirà alle famiglie di Ionadi di avere il rimborso, al 100% e per tutto l’anno scolastico, di quanto spenderanno per i buoni mensa. Nei momenti di difficoltà, chi detiene la responsabilità del timone deve indirizzare la propria meta in virtù delle necessità di chi è sulla stessa barca». Le domande di accesso al rimborso devono essere presentate compilando il modello riportato sul sito istituzionale del Comune di Ionadi, allegando obbligatoriamente copia del modello Isee. La richiesta dei buoni da parte degli aventi diritto potrà essere inoltrata in unica scadenza, oppure richiedendo un rimborso parziale trimestralmente.

LEGGI ANCHE: Comune di Ricadi, l’opposizione denuncia la mancata attivazione del servizio mensa a scuola