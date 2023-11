Mileto, cerimonia solenne per la Festa nazionale del 4 Novembre

A Mileto è stata commemorata con un’apposita cerimonia pubblica la Festa dell’unità nazionale e delle Forze armate del 4 novembre. La ricorrenza è stata istituita nel lontano 1919, al termine della Prima guerra mondiale, con l’obiettivo dichiarato di imprimere a caratteri cubitali nella memoria degli italiani il valore dell’appartenenza alla nazione e l’insostituibile funzione che ancora oggi svolge l’Esercito a difesa del territorio. Nella cittadina normanna la festa si è consumata con la classica deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento eretto nel 1930, in onore dei caduti della Grande guerra, nei pressi della basilica cattedrale, chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. La cerimonia, coordinata dal comandante di Polizia municipale Renato Parrone, ha preso il via con la proposizione dell’inno di Mameli.

Subito dopo ha preso la parola il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, il quale ha sottolineato i valori della pace e dell’amicizia, ancor di più «in un periodo come quello di oggi in cui i venti di guerra spirano in diverse parti del mondo in modo preoccupante. La guerra – ha aggiunto – si vive, tuttavia, in modo diverso anche qui da noi, nella nostra società. Ad esempio, quando non si osservano i principi di legalità e di lotta alla criminalità, in modo concreto e non a parole, non si rispettano le regole e si da adito a divisioni e scontri». Subito dopo è stato letto il “Bollettino della Vittoria” con cui il 4 novembre del 1918 il generale Armando Diaz ha annunciato la resa dell’Impero austro-ungarico e la fine della Prima guerra mondiale. A farlo è stato il maresciallo della locale stazione dei carabinieri Gaetano Nicolai. A seguire, la preghiera “ai caduti e alle vittime della guerra”, in questo caso proposta dal sindaco baby di Mileto, Pietro Giovanni Bianchi. La celebrazioni per la festa del 4 Novembre si sono concluse con la solenne benedizione impartita ai presenti da don Giuseppe Pititto, parroco insieme a don Domenico Dicarlo della basilica cattedrale.

