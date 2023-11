Dimensionamento scolastico nel Vibonese: convegno del M5S con gli attori coinvolti

Il coordinamento provinciale e il gruppo territoriale del M5S di Vibo hanno organizzato un convegno per venerdì 17 novembre, a partire dalle ore 16:45, sul Piano di dimensionamento scolastico, presso il salone del Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia. “Sarà un’occasione per ribadire che il Piano così come è stato disposto non può e non deve penalizzare Vibo Valentia e il territorio interno della provincia. Il dibattito è aperto a tutti e per questi motivi abbiamo inteso confrontarci con il presidente della Provincia, i sindaci, i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti, i sindacati e i cittadini. Lo facciamo per dire che il Governo e la Regione non possono scaricare sul territorio le loro contraddizioni, in particolare nella realtà dell’attuale Calabria e della provincia di Vibo Valentia. Quel che bisogna affrontare, – spiegano – per quanto predisposto nel Piano, riguarda in particolare il provvedimento che stabilisce i criteri dimensionali per riconoscere l’autonomia alle istituzioni scolastiche. Si tratta dei criteri per mantenere la personalità giuridica agli istituti di istruzione che, con quanto predisposto, si vedono costrette ad avere una popolazione consolidata e prevedibilmente stabile nel prossimo quinquennio con un numero di ben 900 alunni. Per quel che ci riguarda, proprio tenendo presente le caratteristiche del nostro territorio, – aggiungono i pentastellati – è necessario che la Regione e le province calabresi applichino invece le deroghe dimensionali concesse dalle varie normative proprio per i territori che presentano molte aree montane e mal servite. Infatti, rispetto alle tante aree fortemente urbanizzate e con molte infrastrutture viarie del Centro Nord, la nostra provincia presenta condizioni di viabilità statale e provinciale disagevoli e nel cui territorio, peraltro, la stessa urbanizzazione esistente presenta tante dispersioni e rarefazioni negli insediamenti abitativi”. In riferimento a ciò, il M5S precisa che “mantenendo da parte nostra l’impegno annunciato con un precedente documento, con il convegno vogliamo mettere al servizio di tutti i soggetti interessati la nostra forza organizzata a fianco delle tante articolazioni sociali e istituzionali, sindaci, dirigenti scolastici, docenti, studenti, sindacati e famiglie in primis, per fare una comune battaglia e potere sconfiggere la politica della desertificazione dei presidi di civiltà scolastica e formativa sul nostro territorio. Non può passare l’idea che, come già avvenuto in altri servizi fondamentali, il sistema scolastico vibonese possa essere falcidiato con la perdita di ben 11 Dirigenze e cioè il 35% dei poli didattici esistenti nel territorio”. Pertanto il M5S con tale incontro cercherà di “proporre le soluzioni in grado di invertire la rotta affinché le funzioni amministrative degli enti comunali e della Provincia, forti di una visione globale, possano avviare un percorso di interlocuzione positiva e fattiva concertata con la Regione. E’ proprio a quel livello che bisogna intervenire affinché si adottino le opportune deroghe e così impedire la perdita delle importati autonomie scolastiche esistenti”.

