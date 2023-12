A Perfidia la “guerriglia” nel centrodestra e le fibrillazioni di Fi in Calabria – Diretta

Nuova puntata del talk politico condotto da Antonella Grippo, tanti gli ospiti in studio e in collegamento. In onda su LaC Tv

Dalla guerriglia interna al centrodestra dopo il caso Crosetto e le “disobbedienze” di Salvini, alle fibrillazioni che attraversano, in Calabria, Forza Italia. Di questo si parla nella nuova puntata di Perfidia, in onda su LaC Tv. “Manca l’analisi e poi non ho l’elmetto”, questo il titolo. Il talk di Antonella Grippo vedrà anche stasera tanti ospiti. In studio avremo Luigi de Magistris (Unione Popolare), Domenico Furgiuele (Lega) e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare). Ma ci saranno anche i contributi dello scrittore Erri De Luca, di Francesco Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), dell’ex magistrato Luca Palamara e di Massimo De Manzoni de La Verità. L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21 su LaC Tv, che è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.