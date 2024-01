Vibo, la Pro Loco rinnova il Consiglio direttivo: ecco le novità

La nuova “Pro Loco Vibo Città Unpli Aps”, costituita nel marzo 2022, ha rinnovato, su convocazione dell’assemblea dei soci, il Consiglio direttivo a seguito delle dimissioni per incompatibilità alla nomina di assessore alla cultura e al turismo del Comune di Vibo Valentia della presidente Giusi Fanelli e alle dimissioni volontarie dei consiglieri Armando Grillo e Raffaele Lo Schiavo. “All’unanimità dei presenti – viene reso noto dall’associazione – vengono acclamati i componenti del nuovo Consiglio direttivo; agli uscenti Maria Chiara Crupi, Giuseppe Mancini, Antonio Santamaria e Michele Catania si aggiungono Michele Putrino, Patrizia Speziale, e Stefania Crudo. In autoconvocazione, immediatamente dopo la seduta dell’Assemblea, che si è conclusa con i ringraziamenti da parte del neo eletto Consiglio direttivo, sono state conferite a Giuseppe Mancini, la nomina di tesoriere, a Patrizia Speziale, quella di segretaria e referente Punto Iat, a Michele Putrino, è stata confermata la carica di presidente onorario e nominato referente agli usi, costumi e tradizioni, ad Antonio Santamaria, quella di vicepresidente ed è stato acclamato presidente Michele Catania il quale ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata e

anche il direttivo uscente per l’ottimo lavoro svolto. “Ringrazio il direttivo uscente nella persona del presidente Giusi Fanelli, – ha dichiarato Catania – a lei il merito di aver costruito una visione coinvolgente e vincente. Lavoreremo nel percorso già avviato e in piena collaborazione col nostro assessorato di riferimento. Non mancherà il sostegno del sistema Unpli regionale – ha concluso – e ringrazio il presidente regionale Filippo Capellupo per averci accolto, sin da subito, nella grande famiglia delle Pro Loco“.

