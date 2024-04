Arriva la seconda stagione di Mammasantissima: prima puntata il 9 aprile – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Le guerre di ‘ndrangheta che hanno segnato la storia della Calabria, la massomafia, i grandi latitanti e le loro catture, le donne ribelli, le grandi operazioni che hanno disarticolato i clan dell’organizzazione criminale più potente e ramificata del mondo. Sono alcuni dei grandi temi che tratterà la nuova stagione di Mammasantissima, il format prodotto dal gruppo editoriale Diemmecom, scritto e condotto da Pietro Comito, in onda, in prima serata, ogni martedì, a partire dal 9 aprile in prima serata su LaC Tv e su tutte le piattaforme del network LaC. Contributi rari ed esclusivi in ogni puntata: reportage, interviste, intercettazioni, audio e video originali acquisiti nei processi che hanno fatto la storia. La prima puntata della seconda stagione è prevista martedì 9 aprile in prima serata, alle 21:30, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e contemporaneamente sui canali 411 TivùSat e 820 Sky, oltre che sulle piattaforme web del network LaC. Tutte le puntate saranno poi disponibili su LaC Play.