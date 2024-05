Il ministro Valditara a Tropea: «Credo nella Calabria e nei calabresi, potete fare la differenza per il Paese» -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Oggi è stato un giorno bellissimo, ho visto tanto entusiasmo, giovani motivati, giovani orgogliosi, docenti fantastici, dirigenti scolastici che sono altrettanto motivati. Dalla scuola passa il riscatto e il futuro della Calabria che è una regione meravigliosa, una regione che può diventare uno dei traini del nostro Paese». Entusiastico il commento del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che questo pomeriggio ha chiuso Tropea Borgo delle Steam, la quattro giorni promossa dagli esperti del Ministero dell’istruzione, nell’ambito del progetto nazionale Scuola Futura. Un’iniziativa finalizzata a promuovere un metodo di apprendimento interdisciplinare (steam, appunto) che mira ad avvicinare gli studenti di ogni provenienza sociale alle discipline matematiche e scientifiche. All’evento hanno preso parte 300 studenti delle scuole calabresi, oltre a numerosi docenti e dirigenti che hanno partecipato a diversi laboratori formativi.

«Con Scuola Futura abbiamo portato il meglio della scuola Calabrese in mezzo alla società – ha detto il ministro ai nostri microfoni -. Questi ragazzi potranno diventare veramente il perno su cui costruire la nuova Italia». Poi, sollecitato a spiegare la sua particolare attenzione per la Calabria, dove è spesso tornato in questi ultimi mesi, Valditara è stato netto e lusinghiero: «Io credo nella Calabria e credo nei calabresi, perché amo questa terra e perché ritengo che i giovani calabresi ritrovando l’orgoglio del proprio passato, l’orgoglio dei talenti che ognuno di questi giovani ha dentro di sé, potrà diventare veramente un punto di riferimento per il Mediterraneo e tutto il nostro Paese».

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa da Nicolantonio Cutuli, dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore “Galluppi” di Tropea, scuola capofila per la formazione dei docenti, che ha organizzato l’evento: «Sono stati momenti densi di emozioni, sentimenti ed entusiasmo che ha convolto tutti, ragazzi e adulti. Abbiamo invaso il borgo di Tropea per una quattro giorni di outdoor learning education che è stata veramente eccezionale».