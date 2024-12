La scuola di Limbadi alla cerimonia di Natale del ministero dell’Istruzione: donato a Valditara il presepe realizzato dagli alunni

C’era anche la scuola media di Limbadi tra i pochissimi istituti scolastici invitati a Roma, nella sede del ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’evento “Auguri solidali”. Il Mim ha aperto le porte alle scuole che hanno così potuto partecipare alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara e della sottosegretaria Paola Frassinetti. Alla manifestazione organizzata dalla Direzione generale del Ministero alla vigilia dell’avvio delle vacanze natalizie, c’erano alcuni istituti superiori della Capitale, il Liceo musicale Regina Margherita di Palermo e la scuola vibonese appunto, rappresentata da tre allieve accompagnate dalle docenti Paola Scarfone e Loredana Calò.

Il presepe donato al Ministero

Una giornata ricca di emozioni per loro, che hanno portato in dono al Ministero un presepe dal titolo “Gloria in excelsis Deo”, realizzato lo scorso anno dagli alunni di Limbadi in occasione del concorso Allestimundi organizzato da qualche anno a questa parte a Motta Filocastro dall’associazione culturale Il Tocco. Un presepe costruito interamente con materiali di riciclo e che porta con sé un messaggio importante, basato su valori come l’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità. Le studentesse di Limbadi lo hanno presentato e poi donato al ministro Valditara, il quale ha espresso parole di apprezzamento sottolineando non solo l’importanza di educare i giovani alla cura dell’ambiente e alla conservazione delle tradizioni, ma anche il valore della sinergia tra docenti, dirigenti e personale Ata nel garantire il successo del percorso educativo: «Lavorare insieme in modo coordinato e unito – ha detto – è fondamentale per costruire una scuola che possa davvero rispondere alle esigenze degli studenti e della società».

Il presepe di Limbadi è stato così esposto al Ministero, insieme a quello realizzato dall’Istituto comprensivo Piero Angelo di Roma. Le ragazze e le prof limbadesi hanno poi avuto l’occasione di conoscere alcune delle istituzioni storiche del Ministero. La visita è iniziata con un tour all’Emeroteca e alla Biblioteca, dove hanno potuto ammirare una vasta collezione di documenti storici. Ha suscitato interesse in particolare la sala che ospita i volumi relativi alla legislazione scolastica, che hanno permesso alle ragazze di fare un viaggio nella storia della scuola italiana. Un altro momento affascinante è stata la visione delle pagelle storiche del periodo fascista, del dopoguerra e del Regno d’Italia, un’occasione per riflettere sull’evoluzione del sistema scolastico nel nostro Paese.

La giornata, fanno sapere dalla scuola, si è conclusa con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza unica, che ha offerto alle ragazze non solo un’opportunità di crescita personale, ma anche un’importante lezione di storia, cultura e impegno civico.