Re Carlo e la regina Camilla mangiano calabrese con il “vibonese” Stanley Tucci e chef Mazzei. Il VIDEO della cena

Una serata all’insegna dei sapori italiani a Highgrove House, con un menù d’autore e un emozionato ringraziamento: «Felice di aver cucinato per voi»

Dopo la cena che ha visto protagonisti re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla, insieme all’attore e regista Stanley Tucci (che vanta anche origini vibonesi con i genitori della nonna paterna che erano di Serra San Bruno), un momento speciale ha segnato la serata a Highgrove House. Lo chef Francesco Mazzei – originario di Cerchiara nel Cosentino e oggi uno dei maestri della cucina italiana più conosciuti e apprezzati Oltremanica – ha fatto il suo ingresso nella sala accolto dagli applausi degli ospiti dopo aver curato il menù della cena reale.

Visibilmente emozionato, Mazzei ha ringraziato tutti con un breve discorso: «È stato davvero bello cucinare per le Loro Maestà e per le bellissime persone a questo tavolo. Devo ringraziare il team che mi ha supportato e che è stato fantastico. Sono un po’ emozionato in questo momento ma sono anche molto contento che abbiate apprezzato».

L’evento è stato un’occasione per celebrare la cultura e la cucina italiana, sottolineando l’importanza della gastronomia del Belpaese nel mondo. La cena, tutta italiana, è stata un’anticipazione della futura visita di Stato in Italia da parte dei reali britannici, rappresentando un bel momento di convivialità e di scambio culturale tra le due nazioni.