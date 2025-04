“Prossima stazione Vibo-Pizzo…”, siamo andati a incontrare i fuorisede di ritorno a casa: «Viaggio lungo e costoso» – VIDEO

Tra treni pieni e coincidenze affollate studenti e lavoratori rientrano per le feste. Ad accoglierli allo scalo ferroviario vibonese anche i presìdi di +Europa per promuovere il voto ai referendum anche fuori dal proprio comune di residenza

Sono tantissimi i fuori sede vibonesi che, come ogni anno, stanno rientrando a casa per le festività di Pasqua e per i prossimi ponti di primavera. Zaini in spalla, trolley trascinati tra marciapiedi e scale mobili e la solita corsa tra coincidenze strette e posti prenotati mesi prima. Un rientro segnato dai consueti disagi legati al sovraffollamento sui mezzi e all’aumento dei prezzi di treni e aerei in prossimità, appunto, delle festività.

Alla stazione ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo alcuni ragazzi, appena scesi dai treni, raccontano un copione già noto: «È stato un viaggio lungo e costoso nonostante io abbia prenotato con un mese di anticipo», dice uno di loro. Un altro aggiunge: «Ho pagato 85 euro da Roma, e il ritorno mi costerà più o meno lo stesso». «Io ho speso 150 euro tra andata e ritorno Roma-Vibo – racconta un terzo –. Prezzi nella media, visto il periodo, ma comunque non trascurabili».

Ad accogliere i fuori sede, tra un abbraccio dei genitori e un saluto con gli amici, quest’anno ci hanno pensato anche alcuni attivisti di +Europa con un’iniziativa che ha avuto un duplice obiettivo: da una parte dare il bentornato ai giovani calabresi che vivono e studiano fuori, dall’altra informarli sulla possibilità di votare anche lontano dalla Calabria in occasione dei quesiti referendari dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, promossi da sindacati e associazioni. Un presidio sperimentale che si è diviso tra la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, l’aeroporto di Lamezia Terme e quello di Crotone.

«Innanzitutto siamo venuti in stazione per dare a questi ragazzi il bentornato nella propria terra e per ascoltare le loro esigenze, le difficoltà che hanno registrato per rientrare – spiega Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi e membro nazionale di +Europa –. Le difficoltà maggiori sappiamo essere legate ai costi, ma non solo: treni e aerei erano anche strapieni, e su questo ci siamo principalmente concentrati, perché prima di lanciare qualsiasi proposta politica era giusto ascoltare le loro voci».

Ma l’iniziativa non si è fermata al volantinaggio o a un semplice scambio di parole: «Abbiamo anche offerto un passaggio a casa, dall’aeroporto, a quanti ne avessero bisogno – aggiunge Signoretta –. Un gesto simbolico, ma concreto, di vicinanza e di presenza politica reale. E naturalmente abbiamo informato tutti che l’8 e 9 giugno potranno votare anche fuori sede, in un comune di una provincia diversa da quella di iscrizione elettorale. È un’opportunità che arriva dopo anni di battaglie, e ora che è possibile, bisogna farla conoscere».

Sulla stessa linea anche Valentina Fusca, assessore comunale di Jonadi e attivista di +Europa, che sottolinea l’importanza del messaggio: «Il nostro augurio è che i fuori sede possano un giorno avere l’opportunità di tornare nella nostra terra. Ma finché vivono altrove, è giusto informarli e renderli consapevoli che per il prossimo importante referendum potranno votare anche nel luogo in cui sono domiciliati, presentando richiesta al proprio comune di residenza entro il 4 maggio».