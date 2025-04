Americani pazzi di Tropea: in sei mesi hanno comprato 50 case. E nelle vacanze di Pasqua è già tutto sold out: «Qui è bellissimo»

Anche gli americani sono pazzi di Tropea. Negli ultimi sei mesi sono stati venduti 50 appartamenti ad acquirenti degli States. Non case vacanza ma seconde case dove vivere tutto l’anno. Un interesse crescente per la capitale del turismo che quest’anno registra già un +18% di prenotazioni. Complici l’aumento dei voli da e per la Calabria, «ma non bastano», ammette Debora Valente, tour operator e proprietaria di diverse strutture alberghiere che per il lungo ponte di Pasqua registrano il tutto esaurito. «Il processo di destagionalizzazione del turismo è già in atto, ma per completarlo ci vogliono voli tutto l’anno. In realtà la nostra alta stagione non sono i due mesi di luglio e agosto, ma i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Poi però siamo costretti a chiudere le porte al turismo perché da ottobre non ci sono più voli», dice con rammarico l’imprenditrice che guarda con ottimismo la stagione.

«Tropea continua a essere meta ambita del mercato tedesco, svizzero austriaco: negli ultimi anni abbiamo lavorato anche con il Canada e finalmente abbiamo conquistato anche gli americani», afferma orgogliosa, annunciando come le strutture alberghiere di Tropea in questo lungo ponte pasquale siano al completo: «In realtà la stagione è partita da un mese in concomitanza con i voli da e per l’aeroporto di Lamezia». Si prevede dunque una stagione al top, basti pensare che «lo scorso anno sono transitati nella cittadina turistica del Vibonese circa 100mila passeggeri», sottolinea Valente. Sul mercato immobiliare interviene Massimo Pugliese, imprenditore turistico e immobiliarista: «Il trend è in crescita. Nuovi mercati si stanno interessando a Tropea. «Negli ultimi tempi abbiamo richieste di acquisto da parte del mercato americano per soggiorni a lungo termine. Un interesse che ha alzato il valore degli immobili che si aggira attorno ai 4mila euro al metro quadro. All’inizio gli acquirenti erano principalmente inglesi e i tedeschi, negli ultimi tempi si soni avvicinati i polacchi e gli americani».

Il bilancio è positivo.«Negli ultimi sei mesi sono stati venduti 50 appartamenti ad acquirenti statunitensi e canadesi», conferma Pugliese. «Gli americani apprezzano il territorio incontaminato. Reputano la Costa degli dei una destinazione autentica, anche se evidenziano alcune problematiche. Suggeriscono una maggiore cura del litorale e delle spiagge che si stanno estinguendo, fino alla manutenzione delle strade. Il resto – conclude – lo facciano noi imprenditori turistici». A riprova di una stagione già partita ci sono le flotte di turisti che già invadono il centro storico di Tropea, le cui attività sono aperte per accogliere i visitatori. «Mancavo da 40 anni da Tropea, è bellissima», dice un tedesco. Gli fa eco una turista belga che si è lasciata alle spalle l’uggiosa e umida Bruxelles: «Qui il tempo è meraviglioso».