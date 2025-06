La Proloco di Vibo Marina rinnova collegio sindacale e direttivo, De Maria riconfermato presidente

L’Assemblea dei soci della Pro Loco Vibo Marina APS, riunitasi il 27 giugno nella sede dell’ex IV Circoscrizione comunale, ha eletto il nuovo direttivo. «Riconfermato a presidente Enzo De Maria; i sei consiglieri eletti sono Valle Paolo, Mamone Andrea, Aiello Rosaria, De Leonardo Nicola, Canduci Ivan e Curigliano Vincenza, che rimarranno in carica come da Statuto per due anni. Per il nuovo Collegio sindacale interno – si legge nel comunicato stampa della Pro Loco -, pur non essendo obbligatorio per i limiti dimensionali dell’Associazione, sono stati eletti quali membri effettivi Cefalà Salvatore, Callipo Rosario, Manca Massimo; supplenti De Pietra Francesco e Criscuolo Giorgio. Durante l’Assemblea tutti i soci presenti hanno preso la parola, per un confronto costruttivo sul ruolo della nostra Pro Loco nel territorio; manifestando la consapevolezza di appartenere a un sodalizio importante, con una storia di 40 anni di attività, una “postazione civica e di legalità” che cerca di dare il suo contributo nell’era della transizione sociale, attenta più che alle rappresentazioni ai bisogni dei cittadini e alla difesa dei beni comuni, favorendo l’educazione continua, l’inclusione, il volontariato e la cittadinanza attiva».

Si è «ricordato il lavoro svolto negli ultimi anni per entrare nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), nel perseguire le linee del Terzo settore chiamato ad avviare processi di crescita culturale e sociale, e a mantenere il dialogo con tutte le Istituzioni, a partire dalla scuola. Resistere alle tante sfide di promuovere un territorio marittimo, portuale, industriale e turistico tra i più rilevanti in Calabria, spesso considerato una periferia trascurata e un’area di frontiera priva di servizi pubblici essenziali. In assenza di altri candidati alla presidenza, alcuni soci hanno invitato il presidente uscente a continuare il lavoro già intrapreso e l’impegno per la vita dell’Associazione».

De Maria ha manifestato la «volontà di un cambio generazionale anche alla carica di presidente; si è comunque reso disponibile per il bene dell’Associazione, della comunità e della Pro Loco, spesso unico riferimento territoriale. Ha chiesto ai nuovi consiglieri di dedicarsi con responsabilità e costanza all’amministrazione dell’Associazione, promuovendo nuove adesioni; a tutti i soci di donare con passione ed entusiasmo qualche ora alla settimana al volontariato e alle attività di una Pro Loco singolare, che guarda al positivo del territorio e costruisce relazioni significative».