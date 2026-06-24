Da qualche giorno i mercati settimanali della provincia di Vibo Valentia, e non solo, si ritrovano decisamente più “poveri”. Tra le bancarelle che occupano i vari spazi dei luoghi pubblici in cui si svolge la compravendita di merce non ritroviamo più la figura del 53enne Salvatore Cavallaro. Il commerciante di Nicotera è morto lo scorso 20 giugno mentre si recava con il proprio furgone, per motivi di lavoro, a Rosarno.

Cronaca

Nicotera piange il commerciante di 53 anni morto nello schianto del suo furgone contro un camion

Redazione
Nicotera piange il commerciante di 53 anni morto nello schianto del suo furgone contro un camion

In località “Due Ponti”, a Nicotera Marina, si è scontrato con un camion. In seguito allo schianto è stato sbalzato in un fosso morendo sul colpo. La sua scomparsa ha destato sin da subito profondo cordoglio e sconcerto tra la comunità di appartenenza e in tutta la provincia. Lo dimostra anche il commovente gesto compiuto nelle scorse ore a Mileto, in pieno centro urbano. Nella mattinata di oggi nella cittadina normanna si è svolto il consueto mercato settimanale, uno dei più importanti del Vibonese.

Con il suo furgone e la sua bancarella ci doveva essere anche Salvatore Cavallaro. Alcuni in quei frangenti hanno voluto ricordarlo e renderlo ancora “vivo” con dei mazzi di rose e di altri fiori posti ai piedi del muro di cinta della villa comunale, proprio nello spazio pubblico che lo sfortunato 53enne di Nicotera occupava settimanalmente. A terra qualcuno ha posizionato anche una tazzina di caffè, lo stesso che amava sorseggiare con colleghi e amici ogni volta che si ritrovava a lavorare a Mileto. Saranno stati suoi colleghi o qualche affezionato cliente? Poco importa. Il mercato settimanale della cittadina normanna si è concluso, come di consueto, poco prima delle 13. La “carovana” di commercianti subito dopo ha “levato le tende” facendo ritorno nei propri luoghi di origine. Sul posto rimangono i tre mazzi di fiori e la tazza con il caffè ancora da consumare. Piace pensare che nella mattinata di oggi Salvatore Cavallaro lo abbia bevuto lo stesso, con il suo solito sorriso… questa volta dal cielo.