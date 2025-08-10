Tutti pazzi per la “sujaca”, a Caria è record per la 45esima edizione della sagra: registrate 20mila presenze

La fiumana di pubblico e gli 80 giovani dell’associazione culturale Cheria che ha organizzato l’evento

Lo scorso 6 agosto, Caria ha ospitato la 45ª edizione della “Sagra da Sujaca”, un evento che ha attirato migliaia di persone, superando i già elevati numeri dell’anno precedente. A tirare le somme, attraverso un comunicato stampa, è la stessa associazione culturale Cheria da anni impegnata a macinare grandi successi con forte determinazione e grande supporto da parte di tutto il paese: «Si stima che circa 20.000 persone abbiano partecipato alla serata in un paese che conta poco più di 700 abitanti. La manifestazione si è confermata come uno degli eventi estivi più apprezzati e frequentati della regione». L’organizzazione, curata nei minimi dettagli, è frutto dell’impegno dei suoi 80 componenti giovani di Caria, i quali hanno ricevuto numerosi apprezzamenti per la gestione generale dell’evento. «Nonostante la folla, la sagra si è svolta in totale sicurezza», segno di una buona programmazione e tanta esperienza alle spalle.

Protagonista indiscussa della serata è stata la “Sujaca” (fagioli), offerta in tre diverse preparazioni. «Gli stand hanno messo in mostra altre eccellenze del territorio Vibonese, come la cipolla, la ‘nduja, i fileja e l’Amaro del Capo. I fagioli serviti durante la sagra sono stati offerti e cucinati dalle famiglie di Caria, che ogni anno supportano l’evento». L’intrattenimento musicale è stato garantito dai gruppi “Gioia popolare” e “Amakorà”, che hanno animato piazza Mazzitelli fino a tarda notte. A seguire, un DJ set di Alex Miano ha intrattenuto i più giovani fino all’alba.

Il grande successo riscosso anche quest’anno ha inevitabilmente fatto registrare qualche problema di intasamento della viabilità, «a causa del massiccio afflusso di auto, parcheggiate per oltre tre chilometri lungo la strada provinciale n. 17 in direzione Vibo e Tropea». La gestione del traffico non è stata di competenza diretta dell’organizzazione. Francesco Pugliese, presidente dell’associazione culturale Cheria, ha ringraziato «tutti i collaboratori, tra cui la popolazione locale, l’Amministrazione comunale di Drapia, le Forze dell’ordine, la parrocchia della Trasfigurazione Caria, la Pro Loco Drapia, l’Aic Calabria, il Gal – Terre Vibonesi e gli sponsor», dando poi «appuntamento con la 46ª edizione al 6 agosto del prossimo anno, per un nuovo strepitoso successo di pubblico e divertimento».