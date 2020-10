Pizzo, annullata causa Covid la Fiera di Ognissanti

La decisione assunta “con rammarico” dal commissario straordinario Reppucci per evitare assembramenti

La tradizione della Fiera di Ognissanti, che si svolge ogni primo novembre a Pizzo, s’interrompe. Non si sa se storicamente sia accaduto in passato, ma a memoria d’uomo è la prima volta. L’edizione 2020 della storica fiera è stata annullata a causa del riacutizzarsi della pandemia che sconsiglia la formazione di assembramenti che potrebbero favorire il contagio. Sarebbe infatti impossibile, da parte dei visitatori, mantenere nelle vie del centro il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare situazioni di assembramento a rischio contagio. La Commissione straordinaria che regge il Comune di Pizzo ha assunto, pertanto, la decisione di sospendere, per l’anno in corso, lo svolgimento della tradizionale manifestazione.



Una decisione, si legge in una nota commissariale, presa con rammarico ma necessaria a maggior tutela della salute delle persone. La Fiera di “Tutti i Santi” è molto antica, nessuno è in grado di indicare con precisione quando è nata questa tradizione. Neanche il consumismo e la globalizzazione hanno intaccato il suo fascino e la manifestazione è ancora in grado, ogni anno, di richiamare migliaia di visitatori che riempiono la piazza e i caratteristici vicoli della cittadina marinara. Ma il prossimo primo novembre non si potranno ammirare le terrecotte e le ceramiche tradizionali di Seminara o i prodotti di vimini che venivano esposti nell’area dello Spuntone, né ci saranno le bancarelle per la vendita di pesci rossi e piccoli animali o quelle con i dolciumi e i mostaccioli di Soriano. Una manifestazione che, per sua natura, da sempre induceva la comunità ad incontrarsi e a vivere la Fiera come un momento di socialità. L’appuntamento con la tradizione è rimandato al 2021.