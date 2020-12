Vibo, destinato alle disabilità l’intero fondo del Diritto allo studio

L’annuncio del sindaco Limardo: «Scelta di campo davvero significativa che privilegia in via esclusiva il settore delle fragilità»

«Per la prima volta nella storia della Legge 27/85 inerente il Diritto allo studio, il Comune di Vibo Valentia si è determinato per una scelta di campo davvero significativa e straordinaria: destinare l’intero finanziamento al settore disabilità, privilegiando in via assoluta ed esclusiva il settore delle fragilità». Lo annuncia il sindaco Maria Limardo. «La scelta, condivisa con grande senso di responsabilità dai dirigenti scolastici – spiega il sindaco – è stata discussa in una Conferenza di servizi, convocata a scopo puramente consultivo, a cui hanno partecipato anche le associazioni di settore che hanno esposto, al pari di tutti i partecipanti, il proprio punto di vista e le loro proposte. Nella direzione impressa dal Comune proficua è stata anche l’interlocuzione con la Regione finalizzata a garantire la concreta attivazione del servizio a favore degli studenti e delle loro famiglie posto che è la Regione stessa che destina e valuta la corretta procedura nella gestione dei finanziamenti». Tutta la documentazione è attualmente all’esame degli uffici regionali che garantiranno in tempi rapidissimi la liquidazione dei fondi.