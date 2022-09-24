Domenica 25 settembre nella frazione costiera di Vibo si concluderanno le celebrazioni in onore dei santi invocati nelle difficoltà e nelle malattie

Domenica 25 settembre a Bivona, frazione costiera di Vibo Valentia, si concluderanno le celebrazioni in onore dei santi Cosma e Damiano, uno medico l’altro farmacista, invocati ancora oggi nelle difficoltà e nelle malattie. [Continua in basso]

Anche quest’anno la comunità di Bivona rinnova, con fede e devozione, un’antica tradizione molto attesa e sentita, sia tra i membri più anziani che tra le generazione più giovani, e che ha origini antiche. Le attuali statue sarebbero, infatti, giunte a Bivona agli inizi del secolo scorso, acquistate come ex voto da una famiglia del luogo. Si tramanda che le piccole statue riproducenti i santi “anargiri” (termine di origine greca che significa “senza denaro” in quanto per la loro opera non chiedevano compenso), probabilmente realizzate da artisti partenopei e giunte in treno alla stazione ferroviaria di Porto Santa Venere custodite in casse di legno, furono portate sulla testa, da donne devote, sino all’antica chiesetta , non più esistente, del piccolo borgo.

Il programma religioso prevede la processione con partenza da piazza Tonnara dopo la celebrazione della Santa Messa. Nella serata i festeggiamenti civili hanno in programma la salsicciata e il concerto del gruppo “Amakora”.