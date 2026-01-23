Il 27 gennaio il Comune ricorda i briaticesi che hanno sfidato il nazismo: le figure dei marchesi Bisogni, salvatori di famiglie ebree, e di Nicola Ventrice, sopravvissuto ai lager, saranno protagoniste di riflessioni, interventi e letture al Centro polifunzionale

Lunedì 27 gennaio il Comune di Briatico celebrerà il Giorno della Memoria con un evento dedicato al ricordo di cittadini che hanno segnato la storia con coraggio e umanità durante l’Olocausto. L’appuntamento si terrà al Centro Polifunzionale di Briatico alle ore 10 e sarà intitolato «Il Filo della memoria. Briatico e i suoi Giusti: luci di umanità nel buio della Shoah».

La commemorazione renderà omaggio al Marchese Renato Bisogni e alla Marchesa Giovanna Albani Bisogni, riconosciuti “Giusti tra le Nazioni” dallo Yad Vashem per aver salvato numerose famiglie ebree durante l’occupazione nazista a Roma, e al Maestro Nicola Ventrice di Pannaconi, sopravvissuto ai lager nazisti e insignito nel gennaio 2014 dal prefetto di Vibo Valentia della medaglia d’onore.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Lidio Vallone, dell’assessore alla Cultura Maria Teresa Centro e della dirigente scolastica Tiziana Furlano dell’Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci-Murmura, seguiranno gli interventi di Giuseppe Sarlo, presidente di “Ali di Vibonesità”, in rappresentanza della famiglia Bisogni con un discorso su «Renato e Giovanna Bisogni, Giusti fra le Nazioni», e di Giuseppe Conocchiella, portavoce del Forum Csv del Terzo Settore, che parlerà di «l’onestà ed il coraggio del Maestro Nicola Ventrice». La giornata si concluderà con la partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di Briatico, che contribuiranno alla commemorazione con letture e riflessioni.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Comune di Briatico di promuovere una riflessione storica seria e il ricordo delle vittime del nazismo, dell’Olocausto e di coloro che, mettendo a rischio la propria vita, hanno protetto i perseguitati.