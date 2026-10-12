Il percorso di rigenerazione culturale promosso dal Festival Ntramenti e da Brognaturo Borgo Fiorito valorizza antichi mestieri, tradizioni e memoria collettiva. La soddisfazione della sindaca Rossana Tassone: «Ci hanno sorpreso e abbiamo sorpreso»

Sono stati 250 i visitatori che l’11 ottobre hanno raggiunto Brognaturo in occasione della Giornata Fai, nonostante la pioggia. Un risultato che ha superato le aspettative e che, secondo la sindaca Rossana Tassone, conferma le potenzialità dei piccoli centri delle aree interne quando riescono a raccontare la propria identità attraverso cultura, arte e tradizioni.

«Ci hanno sorpreso e abbiamo sorpreso!», afferma la prima cittadina, sintetizzando il bilancio di una giornata che ha permesso al borgo di mostrare non soltanto le proprie bellezze architettoniche e i luoghi della spiritualità, ma anche il patrimonio immateriale fatto di saperi, antichi mestieri e memoria collettiva.

La partecipazione registrata rappresenta, per l’amministrazione comunale, un riconoscimento del percorso di rigenerazione culturale portato avanti negli ultimi anni attraverso il Festival Ntramenti e il progetto Brognaturo Borgo Fiorito. «In questi anni – sostiene Tassone – abbiamo voluto trasformare il nostro paese in un’officina culturale a cielo aperto, in cui l’arte incontra gli antichi mestieri, le tradizioni tornano a vivere e le strade, i vicoli e le piazze diventano luoghi di incontro, creatività e partecipazione».

L’obiettivo, spiega la sindaca, è custodire le radici della comunità rendendole parte attiva del presente, affinché la memoria e il patrimonio culturale possano diventare opportunità di crescita e sviluppo per il territorio. Un percorso che guarda anche alle difficoltà strutturali dei piccoli comuni, dallo spopolamento alla necessità di costruire nuove prospettive per il futuro.

«Crediamo che la rigenerazione culturale – prosegue il primo cittadino – sia una delle risposte più importanti alle sfide delle aree interne: un modo per contrastare lo spopolamento, rafforzare il senso di appartenenza e costruire nuove prospettive di futuro».

Al termine dell’iniziativa, la sindaca e l’amministrazione hanno rivolto un ringraziamento al Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, per aver offerto a Brognaturo l’opportunità di presentare la propria identità a un pubblico più ampio. Un riconoscimento è stato rivolto anche al maestro pipaio Grenci, agli artigiani e alle artigiane e a tutti i cittadini che hanno contribuito alla riuscita della giornata.

Ringraziamenti, infine, alla Pro Loco “Damiano Valente”, all’associazione Brognaturo nel Cuore, all’associazione Ntramenti e a Brognaturo Sset, per la collaborazione e il lavoro condiviso.