Dopo due anni di interruzione causa Covid, l’associazione “Agorà” punta di nuovo sull’antico gioco della tradizione. I concorrenti si sono sfidati sul percorso che va dalla scuola elementare al Piano delle Grazie

A Filadelfia, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, l’associazione “Agorà” è ritornata a scommettere sugli antichi giochi della tradizione filadelfiese. Si è svolta infatti la IX edizione del “Gioco del formaggio”, conclusasi con la vittoria di Pietro Bretti e Pino Bretti. Secondi classificati Giuseppe Dastoli e Antonio Diaco, ed il terzo posto è stato invece conquistato da Antonio Ranieli e Tommasino Mancari. Undici le squadre che si sono cimentate nella gara, sull’ormai noto percorso che si snoda lungo la strada che va dalla scuola elementare al Piano delle Grazie, per poi tornare indietro fino al punto di partenza. Numeroso il pubblico che ha preso parte alla competizione sportiva, svoltasi in due momenti: la mattina i concorrenti hanno gareggiato per le semifinali, il pomeriggio, invece, per la finale.



«Sono molto soddisfatta della riuscita della manifestazione – afferma la presidente dell’associazione “Agorà”, Simona Gugliotta – dato che il “Gioco del formaggio” durante il mese di maggio è, ormai, un appuntamento fisso per la nostra comunità, che risponde sempre con grande entusiasmo. Questa edizione, in particolare, era molto attesa dopo lo stop dovuto al Covid. Ad ogni modo siamo contenti di aver recuperato un gioco caduto in disuso, che, ad oggi, richiama molti giovani, con nostra grande soddisfazione. Uno di quei passatempi semplici e salutari che tempo addietro si svolgevano all’aria aperta e che privilegiavano la socializzazione e lo stare insieme, favorendo l’interazione fra grandi e piccoli e rafforzando un solido legame generazionale».