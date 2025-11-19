Docenti, esperti del settore e rappresentanti di associazioni di categoria hanno sviscerato il tema illustrando agli studenti esperienze internazionali e proponendo abbinamenti con piatti tipici della stagione autunnale

Si è svolta ieri sera, nei locali dell’Istituto d’Istruzione Superiore Servizi Enogastronomici – corso serale di Tropea, la master class dedicata a “Benvenuto Serale & Benvenuto Novello”. L’iniziativa ha registrato una presenza significativa di partecipanti, tra cui esperti del settore, docenti, studenti e rappresentanti di associazioni. La lezione, condotta dal professor Pierangelo Cuda, docente di Sala e Bar dell’istituto, si è concentrata sul tema del vino novello, confrontandolo con esperienze internazionali e proponendo abbinamenti con piatti tipici della stagione autunnale.

Nel corso dell’incontro è intervenuto il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, che ha evidenziato come l’istituto stia investendo su modalità didattiche capaci di integrare teoria e pratica, con l’obiettivo di offrire agli studenti una formazione più completa e adeguata alle esigenze di un territorio a forte vocazione turistica.

A seguire, il professor Nicola Rombolà, docente di Italiano e Storia, ha illustrato il percorso del vino nella storia e nella letteratura, mentre la professoressa Giuseppina Laurà, docente di Scienze degli Alimenti, ha approfondito gli aspetti nutrizionali del vino novello e analizzato le caratteristiche degli alimenti utilizzati negli abbinamenti proposti, tra cui castagne, funghi, patate e zucca.

Il contributo del professor Cuda, noto per il suo lavoro nel settore enogastronomico, è stato centrale nell’organizzazione della serata. Con la collaborazione degli studenti ha curato un buffet tematico ispirato ai prodotti regionali. Al supporto logistico e formativo si è aggiunta la partecipazione dell’associazione Cocktails & Dreams APS, rappresentata dal presidente Francesco Calzone e dal vicepresidente Salvatore Grasso, che hanno realizzato un drink a base di vino novello.

La serata si è conclusa con l’intenzione di proseguire nel percorso di approfondimenti dedicati al settore enogastronomico. Il dirigente dell’Iis Tropea ha commentato: «Siamo entusiasti di continuare a offrire ai nostri studenti esperienze concrete che uniscano teoria e pratica».