Si inizierà in mattinata con il raduno “In 500 tutti da Mamma Natuzza”. In serata l’incontro su “pace e lavoro” e il concerto de “La Combriccola del Blasco”

Festa del Primo Maggio densa di appuntamenti a Mileto. Si inizierà in mattinata con la XIII edizione del Raduno di auto d’epoca “In 500 tutti da Mamma Natuzza”, promosso anche quest’anno dal coordinamento di Reggio Calabria “Fiat 500 Club Italia” diretto da Enzo Polimeni. La manifestazione si avvarrà del patrocinio del Comune di Mileto guidato dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano e della collaborazione della locale associazione turistica Pro Loco presieduta da Rosario Tomeo.

Gli oltre 150 partecipanti al raduno si ritroveranno con le loro auto nel piazzale della Ferrovie Calabro Lucane, alla periferia nord della cittadina normanna, a partire dalle 8.30. Alle 10.45, dopo i saluti del sindaco e delle autorità, la rassegna entrerà nel vivo con la sfilata delle automobili in corteo lungo le strade cittadine, con destinazione finale la Villa della Gioia sorta a Paravati su input della Serva di Dio Natuzza Evolo. In questo luogo impregnato di forte misticismo gli iscritti al raduno parteciperanno alla santa messa che sarà celebrata all’interno del santuario “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, assisteranno a una videostoria sulla vita di “Mamma Natuzza” e riceveranno la benedizione delle proprio auto d’epoca. Per il Comune a curare gli aspetti logistici della manifestazione ci penserà l’assessore Francesco Ciccone. La giornata di festa del Primo Maggio proseguirà a Mileto con la tavola rotonda “Pace e lavoro”, in programma a partire dalle 17.30 in piazza Italia. All’incontro interverranno rappresentanti del mondo sindacale di Cgil, Cisl e Uil. Nello stesso spazio pubblico cittadino si consumerà l’atto finale, il concerto del gruppo “La Combriccola del Blasco”, prima tribute band calabrese dedicata a Vasco Rossi, pronta a celebrare i 50 anni di carriera del grande artista modenese riproponendo le sue canzoni.

L’appuntamento, in questo caso, è per le 19. «Gli ultimi due eventi - si sottolinea al riguardo da palazzo dei normanni - rientrano nella più ampia organizzazione del “Carnevale in Arte 2026”, proposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Carnevale Miletese, guidata dal presidente Antonello Sorrentino, e con il cofinanziamento della Regione Calabria - Calabria Straordinaria. Abbiamo voluto riproporre il Primo Maggio in chiave sociale e musicale - si conclude - con l’obiettivo di aggregare il mondo giovanile e sensibilizzare la popolazione sui temi del lavoro e della pace».