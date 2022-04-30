L’evento si terrà domani 1 maggio, con sosta nella Villa della Gioia di Paravati. Nel pomeriggio la carovana di auto storiche si trasferirà a San Costantino

Dopo due anni di pausa a causa della pandemia da Covid-19, ritorna domani primo maggio a Mileto il raduno delle Fiat 500. E anche in questa nona edizione lo fa sotto l'egida della Serva di Dio Natuzza Evolo, morta nel giorno di Ognissanti del 2009. "Tutti da Mamma Natuzza". Questo, appunto, il significativo titolo della manifestazione, proposta nell'occasione anche in memoria del cinquecentista di Paravati Vincenzo Fogliaro, morto prematuramente anni fa. La rassegna di auto d'epoca, anche nel 2022 viene organizzata dal coordinamento di Reggio Calabria "Fiat 500 Club Italia" (fiduciario Enzo Polimeni) e dall'Automobile Club della stessa città dello stretto e di Vibo Valentia, in questo caso con il patrocinio dei Comuni di Mileto e San Costantino Calabro. All'evento, entrato ormai di diritto nel novero degli appuntamenti primaverili di pregio della città normanna, parteciperanno decine di veicoli storici provenienti da tutta la regione Calabria, e non solo.

Il raduno prenderà il via alle 9 circa con il concentramento delle automobili nella suggestiva piazza Badia e con il consumo della colazione in un rinomato bar del luogo. Alle 11.15 la carovana di auto d’epoca percorrerà in colonna le principali vie della città capoluogo e di Paravati, per poi far sosta all’interno della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, nella grande spianata che ospita la “Villa della Gioia”, l’insieme di strutture religioso-socio-assistenziali sorte in loco per volontà dell’umile donna calabrese. Qui gli appassionati del settore potranno partecipare alla santa messa e alla benedizione delle auto storiche e assistere alla proiezione di un video che ripercorre la vita della mistica con le stigmate, sepolta nell’adiacente cappella della Casa per anziani “Monsignor Pasquale Colloca”.

Alle 12.30 i partecipanti al corteo ripartiranno a bordo delle loro auto facendo una breve sosta-aperitivo in memoria di Vincenzo Fogliaro e pranzando, successivamente, in un noto ristorante della provincia. Il raduno delle Fiat 500 si concluderà nel tardo pomeriggio a San Costantino Calabro, con la sosta in piazza (dopo aver attraversato in corteo le vie principali) e la degustazione di dolciumi tipici.